Psicólogos explican qué hay detrás de la tendencia de los Therian y por qué no conviene romantizarla

La palabra therian empezó a circular con fuerza en redes sociales y encendió dudas entre madres, padres y docentes. ¿Estamos ante una moda juvenil, una búsqueda identitaria o un problema clínico? Para psicólogos y especialistas en salud mental, la respuesta no es lineal: la clave está en no patologizar de entrada ni romantizar experiencias que pueden ser complejas.

Desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, el psicólogo Carlos Enrique Garavito plantea que etiquetar la tendencia therian como una enfermedad es apresurado y poco riguroso. Señala que, para hablar de trastornos, se necesitan criterios científicos, estudios y evaluación clínica, no solo observación en redes.

Identidad simbólica, no pérdida de la realidad

La psicóloga clínica Laura Ramírez, especialista en evaluación de trastornos emocionales, coincide en que la mayoría de los jóvenes que se identifican como therian tienen claro que son humanos. Se trata, explica, de una conexión simbólica con un animal, una forma de expresión o identificación que no implica creer que van a transformarse físicamente.

En ese sentido, los especialistas subrayan que la identidad personal puede adoptar múltiples formas durante la adolescencia sin que eso suponga una patología mental. El problema aparece cuando esa identificación empieza a afectar la vida cotidiana.

Juntada de therians en Plaza Independencia el martes 10 de febrero. Natalia Rovira

El rol amplificador de las redes sociales

No es casual que la tendencia therian haya crecido al ritmo de plataformas como TikTok. Las redes funcionan como espacios de visibilización y encuentro, pero también pueden actuar como un amplificador que capta a jóvenes con vulnerabilidades emocionales.

Según Ramírez, estos entornos digitales favorecen la identificación rápida y el sentido de pertenencia, algo especialmente atractivo en edades donde el reconocimiento del grupo pesa mucho. El riesgo, advierte, es idealizar o romantizar experiencias difíciles sin el necesario proceso de reflexión personal.

Por qué interpela más a los adolescentes

Si bien hay adultos que se reconocen como therian, los especialistas coinciden en que la tendencia es más visible entre adolescentes. Garavito lo atribuye a una mayor sensibilidad a lo novedoso y a la necesidad de explorar distintos modos de ser y mostrarse.

Esta etapa vital fue estudiada por Erik Erikson, quien describió la adolescencia como el período de identidad versus confusión de roles. Es un momento donde se intensifica la búsqueda de pertenencia, la validación externa y la construcción del yo, factores que ayudan a entender por qué ciertos movimientos ganan fuerza.

Juntada de therians en la Plaza Independencia Foto: Natalia Rovira

Cuándo conviene pedir ayuda profesional

Más allá de etiquetas y debates en redes, los psicólogos coinciden en un punto central: lo importante no es la identidad therian en sí, sino su impacto funcional. Si el joven empieza a abandonar actividades cotidianas, a aislarse, o aparecen conductas de riesgo, ansiedad o depresión, es fundamental consultar.

Para las familias, el rol no pasa por prohibir ni ridiculizar, sino por acompañar, informarse y mantener un diálogo abierto. Estar atentos a los cambios de comportamiento y conocer los espacios digitales que habitan los adolescentes puede marcar la diferencia entre una exploración saludable y una situación que requiere apoyo psicológico.

En base a El Tiempo/GDA