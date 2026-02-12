Por qué caminar en cuatro patas como los Therians puede ser un excelente ejercicio físico y cómo hacerlo

Caminar en cuatro patas —también llamado locomoción en cuadrupedia— no es una moda nueva ni una excentricidad aislada. Es un patrón de movimiento básico del cuerpo humano que reaparece en entrenamientos funcionales, rehabilitación, yoga, animal flow y, más recientemente, en prácticas inspiradas en los llamados Therians. Se trata de un ejercicio completo, desafiante y muy efectivo.

La cuadrupedia activa cadenas musculares que rara vez se estimulan al caminar erguidos. El core profundo (transverso abdominal, oblicuos y zona lumbar, responsables de la estabilidad), hombros y brazos, pecho y espalda, caderas y glúteos, piernas, muñecas, manos y pies. Además, al exigir coordinación entre brazos y piernas contrarias, estimula el sistema neuromotor, el equilibrio y la conciencia corporal.

Beneficios físicos de caminar en cuatro patas:



Mejora la fuerza y la resistencia

y la resistencia Aumenta la movilidad articular

Fortalece el core sin impacto

sin impacto Corrige desequilibrios posturales

Eleva la frecuencia cardíaca

Reduce el estrés al conectar cuerpo y movimiento consciente

Lexi, joven argentino que se identifica como therian. Foto: captura de pantalla de Infobae.

Tipos de ejercicios de cuadrupedia

Gateo básico (bear crawl). Manos debajo de hombros, rodillas debajo de caderas (levemente elevadas). Se avanza alternando mano y pierna contraria. Ideal para principiantes. Gateo bajo. Similar al anterior, pero más cerca del suelo. Aumenta la carga en hombros y core. Gateo lateral. Se avanza hacia los costados, trabajando estabilidad y coordinación. Gateo inverso. Se camina hacia atrás, lo que desafía el control corporal y la atención. Animal flow / movimientos fluidos. Combinaciones de desplazamientos continuos que integran fuerza, movilidad y ritmo.

Es importante calentar muñecas, hombros y caderas antes de empezar, mantener el abdomen activo y la espalda neutra, mirar al suelo para cuidar el cuello y practicar sobre una superficie cómoda (colchoneta, césped, arena firme). También se aconseja detenerse si aparece dolor en muñecas o zona lumbar.

Más allá de su vínculo con identidades o expresiones culturales, caminar en cuatro patas es, desde la fisiología, volver a un movimiento primario del cuerpo. Un gesto simple que, bien hecho, puede transformarse en una herramienta poderosa para entrenar fuerza, coordinación y conexión corporal.