De dónde viene la palabra therian: significado y raíces del fenómeno que llegó a Uruguay
El fenómeno de jóvenes que se autoperciben como animales llegó a Uruguay e instaló el debate sobre su impacto y duración en el tiempo. El concepto, sin embargo, no es nuevo.
Personas usando máscaras de animales, caminando en cuatro patas y corriendo por parques imitando el comportamiento de perros y gatos. Se identifican como “therians” y esta semana son el centro de las conversaciones en Uruguay. Pero, ¿de dónde sale ese nombre?
La clave etimológica se remonta al griego antiguo θηρίον (thēríon), que significa “bestia” o “animal salvaje”. Esta raíz aparece en términos científicos y culturales relacionados con animales, según detalla el diccionario Merriam-Webster.
La palabra, como término taxonómico para referirse a un gran grupo de mamíferos que incluye marsupiales y placentarios, fue utilizada por primera vez en 1962.
En tanto, la teriantropía es el concepto —histórico, mitológico y moderno— de la transformación o identificación de un ser humano con un animal. En este caso su etimología proviene de la fusión de los términos griegos θηρίον (thēríon) que significa “animal salvaje / bestia” y ἄνθρωπος (ánthrōpos) que siginifica “ser humano”.
Dimensión histórica de la teriantropía y su llegada a Uruguay
La identificación de un ser humano con un animal no es nueva ni surge de TikTok. el concepto aparece en muchas culturas antiguas como símbolo de poder, espiritualidad o conexión con la naturaleza.
El antropólogo Nicolás Guigou le quita dramatismo al fenómeno de los therians. "Son construcciones identitarias juveniles que son de corte planetario y tienen una durabilidad en el tiempo", dijo el profesor de la Universidad de la República en entrevista con El País.
Sin embargo, el docente observa factores clave en la aparición de esta comunidad: "La caída de lo humano" y la "redefinición de la relación humano-animal". Sobre el primer punto habla del deterioro de la figura humana como "idónea o destacable que para vos sea una referencia para identificarte".
"Es decir, lo humano en este momento está muy disminuido" y en este tipo de movimientos se ve un "paso más" para "salirse de la humanidad".
"Refleja esa preocupación por ser algo más que un ser humano en este momento, que tiene que ver con cierta reivindicación y cierta fetichización del mundo animal. Obviamente que acá hay fetichización extrema", argumentó.
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