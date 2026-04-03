"Salí por el parabrisas": el relato de la azafata que viajaba en el ómnibus que volcó en Flores

Un ómnibus de la compañía EGA, que volvía desde Cataratas del Iguazú a Montevideo, fue protagonista de un vuelco en el departamento de Flores durante la madrugada de este viernes. Según informó la Policía Caminera, se registraron 11 personas lesionadas a causa del accidente, ninguno de entidad. La espirometría del conductor fue negativa.

Analía, azafata del ómnibus, explicó que estaba durmiendo al momento del accidente. "Veníamos en la ruta. Me desperté con un fuerte golpe abajo del ómnibus, giré muchísimas veces y cuando desperté nuevamente salí por el parabrisas. El ómnibus estaba volcado en la ruta", relató a Telemundo (Canal 12).

Flores: vuelca un ómnibus de la empresa EGA que regresaba de Cataratas y ocho pasajeros están heridos Foto: Policía Caminera.

La trabajadora explicó que el protocolo de emergencia en esos casos es sacar a los pasajeros del vehículo y ayudarlos. "Por suerte a los 47 pasajeros los pudimos sacar, más los dos tripulantes que estaban atrapados. Mucha gente cruzó a ayudarnos, que estábamos ahí por Andresito", agregó. Los primeros en llegar a la escena fueron la Policía junto a personal de Bomberos y una ambulancia.

Los pasajeros que habían sufrido heridas menores volvieron con la trabajadora a la terminal de Tres Cruces. La azafata explicó que todavía no se conocen las causas del siniestro. "Era de noche todavía. Solo sentimos el golpe, nos despertó a la mayoría, y el vuelco", puntualizó.

¿Qué se sabe del accidente?

El vehículo volvía de Cataratas del Iguazú a Montevideo cuando, por razones que se investigan, volcó a la altura del kilómetro 242 de la Ruta 3, en las inmediaciones de la localidad de Andresito.

Según el reporte oficial brindado por Policía Caminera, el ómnibus circulaba con 47 pasajeros y tres tripulantes. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que provocó el despiste y posterior vuelco sobre la faja natural.

Pese a la magnitud del incidente y la presencia de unidades de emergencia en el lugar, la ruta ya se encuentra liberada para el tránsito. Personal de Policía Caminera y efectivos de la Jefatura de Policía de Flores trabajaron en el punto para asistir a los damnificados y regular la circulación.

Siniestro de tránsito fatal en ruta 104

Un siniestro de tránsito fatal se registró en la noche del jueves 2 de abril en el departamento de Maldonado, donde una mujer de 26 años perdió la vida tras una colisión por alcance entre un automóvil y una motocicleta.

El hecho ocurrió sobre las 21:45 a la altura del kilómetro 12 de la ruta 104. Según informó Policía Caminera, por causas que aún se investigan, un automóvil que circulaba en la misma dirección embistió a un birrodado en el que viajaba la víctima.

El vehículo era conducido por un hombre de 34 años, quien resultó ileso y fue sometido a una prueba de espirometría que arrojó resultado negativo. En tanto, la conductora de la motocicleta sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

A raíz del siniestro, en la noche del jueves la ruta 104 permanecía totalmente cortada mientras trabajaban en la escena los efectivos policiales y personal correspondiente para determinar las circunstancias del hecho.