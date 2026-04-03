"Tiene que ir preso": el desgarrador reclamo del padre del único sobreviviente del accidente fatal en Florida

Joselo Hernández, padre del único superviviente del fatal accidente en Florida del pasado lunes, en donde cuatro personas murieron (un niño de dos años, una niña de nueve, una mujer de 28 y un hombre de 32, todos parte del mismo núcleo familiar) habló y manifestó que el conductor de la camioneta que protagonizó el accidente "tiene que ir preso".

Hernández es padre de un hombre de 42 años que era amigo de la familia que pereció y se encontraba viajando con ellos al momento del accidente fatal. Su hijo se encuentra en estado grave.

El conductor y protagonista del accidente -un hombre de 48 años que resultó ileso- tendrá que cumplir medidas limitativas por un lapso de 60 días, esto incluye fijar domicilio y la imposibilidad de salir del país mientras continúe la investigación.

Hernández cuestionó a las autoridades judiciales encargadas del caso: “No puede ser que este hombre esté suelto. Tiene que asumir las responsabilidades, tiene que ir preso”, sostuvo en diálogo con Telemundo (Canal 12).

El padre del herido de gravedad sostuvo que le "gustaría" tener una entrevista con la jueza: "Si fuera el hijo de ella, no van a hacer esto”, expresó. “ Hay que ponerse la mano en el corazón”, añadió.

“En Uruguay hay muertes todos los días y no pasa nada. No entiendo por qué no hacen algo”, agregó.

Por su parte, la madre del hombre de 42 años, Berta de la Llana, dijo que la situación "está muy complicada".

“El estado de él es muy crítico, hay que ir día a día, todo de a poco”, añadió.

“Sé que va a salir adelante, tengo fe, pero como madre no estoy preparada para esto”, concluyó.

Vehículo involucrado en accidente fatal en Florida. Foto: Policía Caminera

Cómo ocurrió el fatal accidente

El siniestro ocurrió sobre las 21:00 del pasado lunes en la ruta 56. Se trató de un impacto por alcance, ya que los dos vehículos involucrados iban en el mismo sentido. Inicialmente Policía Caminera había difundido que cinco personas resultaron fallecidas, pero luego rectificó la información señalando que un adulto fue trasladado con "lesiones de extrema entidad" a un hospital, aún con vida.

"La violenta colisión se produce entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido, de este a oeste. Una camioneta pick up que circulaba con un único ocupante por causas a determinar impacta la parte trasera del auto en el que viajaban cinco pasajeros", indica el parte oficial.

Los cuatro fallecidos más el herido, un hombre de 42 años, iban en el mismo auto. "Todos los integrantes del automóvil conformarían un núcleo familiar", añade la información.

El conductor de la camioneta, en tanto, es un hombre de 48 años que resultó ileso. El resultado de la espirometría dio cero. De momento lo que se sabe es que luego del impacto se siguió desplazando sobre la faja natural al costado de la ruta, derribó un alambrado e ingresó a un campo, donde recorrió 300 metros hasta que se detuvo.