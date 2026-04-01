"Estoy destrozado": el sufrimiento del hombre que perdió a su hijo y a sus nietos en un siniestro

El Juzgado Letrado de Florida de Cuarto Turno dispuso la formalización de la investigación de la fiscal Evangelina Torres con respecto al conductor de la camioneta que chocó de atrás a un auto en el que viajaba una familia cuyos integrantes murieron: padre, madre, hijo e hija.

Según informó la Jefatura de Florida, este martes en la noche se desarrolló una audiencia en la que se impusieron medidas preventivas por 60 días al conductor, quien de todas formas no aguardará el juicio en la cárcel. Estas medidas se aplicarán a la espera del diligenciamiento de pruebas de la investigación, con las pericias de la Policía. Los estudios de campo aún deben procesarse para sacar conclusiones de cuáles fueron las causas del siniestro, a qué velocidad iba cada vehículo y qué responsabilidad le cabe a los involucrados.

El siniestro ocurrió en la noche del lunes en la ruta 56. El niño fallecido tenía dos años; su hermana, nueve; la mujer tenía 28 y el hombre 32. Todos iban en un auto junto a otro hombre de 42 años quien fue trasladado con "lesiones de extrema entidad" a un hospital. Inicialmente, la Policía Caminera había difundido que cinco personas resultaron fallecidas, pero luego rectificó la información.

El choque fue por alcance, ya que los dos vehículos involucrados iban en el mismo sentido. "La violenta colisión se produce entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido, de este a oeste. Una camioneta pick up que circulaba con un único ocupante por causas a determinar impacta la parte trasera del auto en el que viajaban cinco pasajeros", indica el parte oficial.

El conductor de la camioneta, en tanto, es un hombre de 48 años que resultó ileso. El resultado de la espirometría dio cero. De momento lo que se sabe es que luego del impacto se siguió desplazando sobre la faja natural al costado de la ruta, derribó un alambrado e ingresó a un campo, donde recorrió más de 300 metros hasta que se detuvo.

Las causas del siniestro aún están a determinar y se aguardarán las pericias y declaraciones para corroborar hipótesis.

Una de las incógnitas a resolver es por qué, luego del impacto, el conductor de la camioneta siguió su desplazamiento e ingresó a un campo particular tras derribar el alambrado y recorrió más de 300 metros, por ejemplo, si fue producto de la velocidad con la que circulaba en la ruta.

Daniel y Ximena junto a su hija Mía, fallecidos en un accidente de tránsito en Florida. Foto: Facebook Gustavo Souza

"No tengo consuelo": las palabras del hombre que perdió a gran parte de su familia

"Estoy destrozado. En un accidente de tránsito en Florida perdió la vida mi hijo y su familia. No tengo consuelo en estos momentos", escribió Gustavo Souza, padre de Daniel Souza, el hombre que viajaba junto a su pareja, Ximena Russo, y sus hijos Mía y Ciro.

Según información de Telemundo (Teledoce) compartida por Gustavo Souza en su cuenta de Facebook, era una familia oriunda de Durazno que vivía en Florida porque los padres trabajaban en un tambo de ese departamento. Daniel había empezado hacía seis meses, mientras que Ximena lo hizo tiempo después.