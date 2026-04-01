"No respetan normas" y "mismas rutas que hace 50 años": los departamentos con mayor mortalidad en el tránsito

El trágico accidente en Florida, que se cobró la vida de una familia de cuatro integrantes este lunes, reavivó el debate sobre la alta siniestralidad vial en el país. Con 471 fallecimientos registrados en 2025, la problemática presenta matices a nivel territorial: en Lavalleja, por ejemplo, la tasa de mortalidad superó con creces el promedio nacional de 13,5 muertes por cada 100.000 habitantes. Soriano y Colonia, aunque a un nivel menor, también estuvieron dentro de los departamentos con más siniestros.

En Lavalleja murieron 39,4 personas cada 100.000 habitantes en siniestros de tránsito en 2025. El departamento, con 23 fallecidos el año pasado, fue el que tuvo la mayor tasa de mortalidad. Un dato no menor es que la mayoría de los accidentes (78%) fueron en jurisdicción nacional, es decir, en las rutas. Esto se combina con una tasa alta de lesividad, también por encima del promedio, lo que significa que tiene un “perfil departamental de mayor riesgo global”, según el informe que publicó el miércoles la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

Soriano, en segundo lugar, tuvo una tasa de mortalidad de 24,1 cada 100.000 habitantes. Y el escenario es similar al de Lavalleja: de las 20 muertes, el 80% se dio en rutas nacionales. Pero el informe de la Unasev hace hincapié en otro indicador: hubo un nivel de uso de casco “relativamente bajo, lo cual se observa como un factor de riesgo que puede explicar la mayor gravedad de los siniestros” en esta jurisdicción.

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, indicó a El País que los “siniestros de tránsito siempre son preocupantes”. Al mismo tiempo, marcó que uno de los puntos clave de su departamento es que tiene rutas que atraviesan ciudades.

En la ruta 2, por ejemplo, “ha aumentado el tránsito de manera impresionante”, dijo el jerarca municipal. Y añadió que allí conviven varias situaciones que aumentan la peligrosidad, como los argentinos que ingresan al país en auto y van hacia el este, los camiones internacionales y nacionales, y los momentos de zafra productiva.

“Por eso, creo que con buen tino, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) está pensando en hacer terceras vías en la ruta 2”, señaló, y continuó: “Las rutas son las mismas que hace 50 años, excepto desde Montevideo hacia el este. Están en buen estado pero siguen del mismo ancho”.

Besozzi considera determinante en el tránsito que cada persona maneje bien y cumpla la norma. Entiende que los siniestros no se dan tanto por las velocidades —en las rutas que atraviesan las ciudades hay varios lomos de burro, dijo—, sino porque muchas veces se comete “el error de querer avanzar y hacer una maniobra porque se está atrás de un camión a 90 kilómetros por hora”.

Vehículo involucrado en accidente fatal en Florida. Foto: Policía Caminera

En Soriano, indicó el intendente, se hace hincapié en la educación en las escuelas y liceos, además de las campañas en los medios de comunicación.

La combinación de mortalidad por encima de la tasa nacional y bajo nivel de uso de casco también se encontró en Colonia.

Justamente, en este otro departamento, la mortalidad fue de 23,5 cada 100.000 habitantes. A diferencia de lo que sucede en Lavalleja y Soriano, la mayoría de los fallecimientos (65%) se dio en jurisdicción departamental, que son las calles, caminos y rutas que están bajo la órbita de la intendencia.

Desde el gobierno departamental de Colonia, el director de tránsito Jhonny Diego explicó que, por un lado, se registró un gran incremento del parque automotriz en los últimos años; y, por otro, “mucha gente quiere seguir manejando en Colonia del Sacramento como lo hacía 10 años atrás, cuando había muchos menos autos”.

Diego enfatizó en diálogo con El País que “la gente no respeta las normas de tránsito”. Es una situación que ve “en forma constante”. Y sostuvo: “En cada esquina hay una infracción, por decirlo en forma grosera. Podemos decir que vamos a poner un semáforo pero, si no vamos a respetarlo, es lo mismo”.

Además, defendió que, pese a que hay “mucha queja de que los inspectores multan mucho", eso "no es así”. Y añadió: “Le puedo asegurar que los inspectores no multan ni la mitad de lo que deberían. Si lo hicieran realmente, no se imagina lo que sería”.

Dada la situación, la intendencia trabaja en varias medidas, como la “incorporación de semáforos, sobre todo en la capital, en Colonia del Sacramento”. Otro factor que ayudará, espera Diego, será la libreta por puntos. “La solución no va a venir de forma inmediata pero va a llegar”, dijo esperanzado.

Hay otros nueve departamentos que estuvieron por arriba del promedio. Ordenados de mayor a menor, fueron: Treinta y Tres (21,3), Durazno (21), Florida (18,6), Rocha (17,3), Tacuarembó (16,7), Maldonado (16,1), Paysandú (14,8), Canelones (14,4) y Cerro Largo (14,4).

En Florida, donde fue el trágico accidente de la noche del lunes, fallecieron 13 personas por siniestros en 2025. El departamento tuvo otra particularidad: fue el segundo con mayor porcentaje de espirometrías positivas en conductores en participaron de siniestros.

En cantidad de muertos (sin tener en cuenta la población del departamento), Montevideo fue donde se registró la mayor cantidad con 124 vidas perdidas en 2025. Le siguió Canelones con 89, Maldonado con 35, Colonia con 32 y Lavalleja con 23.

Ya a un nivel menor estuvieron Soriano con 20, Salto y Paysandú con 18 cada uno y Tacuarembó con 16. La lista la finalizaron Rivera con 14, Cerro Largo, Durazno, Florida y San José con 13 cada uno, Treinta y Tres y Rocha con 10 cada uno, Artigas con 6 y Flores y Río Negro con 2 cada uno.