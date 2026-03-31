José María Giménez sobre el accidente de su padre: "Lamento lo sucedido y estamos a disposición de esa familia"

No fueron días fáciles para José María Giménez, ya que el miércoles 25 de marzo su padre estuvo implicado en un accidente de tránsito que tuvo un resultado fatal con el fallecimiento de un motociclista de 51 años al ser embestido en la zona de Ciudad de la Costa.

"Jodido. Duro. Pasamos una situación muy difícil no me quiero imaginar esa familia que sufrió una perdida", inició el futbolista del Atlético de Madrid. "Cuando sucedió (el accidente de su padre), lo primero que uno quiere es irse a Uruguay para acompañar a la familia, pero me dijeron que no fuera porque no se podía decidir nada; ahora es momento de estar juntos. Respetando los tiempos que son duros, lamentamos mucho lo sucedido y estamos a disposición por todo lo que sucedió", añadió en zona mixta con Radio El Espectador.

Con respecto a lo futbolístico, Giménez se refirió a la doble fecha FIFA que jugó la selección de Uruguay en los empates 1-1 ante Inglaterra en el Wembley Stadium y 0-0 contra Argelia en el Juventus Stadium en Turín, Italia. "La sensación es que hay margen de mejora y cambiamos la cara de lo que fue la fecha anterior (donde se dio la caída 5-1 ante Estados Unidos). En esta fecha mostramos rebeldía y ganas, y por momentos buen juego. Pero nos falta claridad de cara al arco para aprovechar las pocas ocasiones que tuvimos. Jugamos contra una selección (la de Argelia) que tiene buenos jugadores", detalló el defensor de 31 años.

"Cuando no ganás siempre preocupa, siempre ocupa la cabeza el hecho de buscar los caminos para ganar. Seguiremos trabajando y seguiremos creciendo. Hicimos una doble fecha aceptable. Hay que seguir por el camino del sacrificio y la humildad", sostuvo el futbolista surgido de las divisiones formativas de Danubio.

José María Giménez disputa la pelota ante Dominic Solanke en el partido entre Inglaterra y Uruguay. Foto: AFP.

Giménez disputó los 90 minutos del partido ante Argelia, mientras que el primer amistoso frente a Inglaterra ingresó en el minuto 16 por la lesión de Joaquín Piquerez. "Al final uno se prepara para jugar los dos partidos y uno trata de ayudar ya sea adentro o afuera y siempre hay que estar con la mejor", apuntó.

"Creo que contra Inglaterra me tocó entrar en frío, pero el equipo demostró madurez porque en ese sentido no era fácil, pero se acomodó al final. La situación lamentable y le mandamos toda la fuerza a Joaco (Joaquín Piquerez)", concluyó el zaguero que portó el brazalete de capitán en los dos partidos de la selección de Uruguay en esta doble fecha FIFA de marzo.