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El País Ovación Fútbol

Italia cayó en penales y quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva: UEFA definió a sus clasificados

La Azzurra supo sacar una ventaja tempranera, pero la expulsión de Alessandro Bastoni en el primer tiempo complicó la situación de los de Gennaro Gattusso. También pasaron Suecia, Turquía y Chequia.

El País
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31/03/2026, 18:43
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El arquero de Italia, Gianluigi Donnarumma y el futbolista de Bosnia, Amar Dedic.
El arquero de Italia, Gianluigi Donnarumma y el futbolista de Bosnia, Amar Dedic.
Foto: AFP

Este miércoles, mientras muchas selecciones, como Uruguay, jugaban partidos amistosos de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la UEFA definió a sus últimos cuatro clasificados para la cita mundialista. Lo más resonante de la jornada de repesca en Europa que Italia se volvió a quedar afuera de la Copa del Mundo y es la tercera vez de forma consecutiva. La Azzurra no estuvo en Qatar 2022 y tampoco en Rusia 2018.

Italia cayó por penales ante Bosnia y quedó afuera del Mundial

“Los chicos son los primeros que quieren ir al Mundial: si no llegan los resultados, sufren en silencio; fingen tener hombros anchos, pero no es así. Puedo asegurarles que lo darán todo: hay gente que daría su vida y su alma por lograr este objetivo”, dijo Gennaro Gattuso, entrenador de la selección italiana.

Los tanos venían de superar Irlanda del Norte, mientras que los bosnios llegaron a esta instancia luego de vencer a Gales por penales. Bosnia, local, fue la primera en complicarse en el partido.

Antes del cuarto de hora un pase atrás le costó muy caro a la selección local. Nikola Vasilj, arquero del St. Pauli de la Bundesliga, entregó mal un pase e Italia aprovechó. Los tanos recuperaron por intermedio de Nicoló Barella que descargó para Moise Kean y este hizo lo que pedía la jugada. Definió rápido, a contrapierna del arquero y la colgó del ángulo.

Todo a favor del equipo de Gennaro Gattuso, pero en un partido de estas características el trámite puede cambiar en cualquier instante. A falta de cinco minutos para el descanso Amar Memic, futbolista del Viktoria Plzen, se iba a mano contra el arquero de Italia en busca del empate, pero Alessandro Bastoni lo derribó antes del entrar al área y se ganó la tarjeta roja dejando a su equipo con uno menos.

Italia tenía la misión de cuidar la ventaja en el complemento y estuvo cerca de cumplir con el objetivo, hasta que Bosnia encontró el empate cuando restaban poco más de diez minutos para el final. Haris Tabaković capturó un rebote de Gianluigi Donnarumma luego de un muy buen centro de Dedic y cabezazo de Edin Dzeko y puso el empate a los 78 minutos.

La definición se fue hasta los penales y los italianos fallaron dos ante la total efectividad de los bosnios. Es la tercera vez consecutiva que la Azzurra se queda afuera de una Copa del Mundo.

Chequia se metió en el Mundial: en penales ante Dinamarca

Chequia clasificó ante Dinamarca y se metió al Mundial 2026
Chequia clasificó ante Dinamarca y se metió al Mundial 2026
Foto: EFE

También hubo un gol temprano en el partido entre Chequia y Dianmarca porque, antes de los tres minutos del partido, Pavel Sulc sacó una tremenda volea de derecha que se metió en el ángulo de Mads Hermansen. Le pelota le quedó soñada y resolvió de manera notable para abrir la cuenta.

El equipo danés, visitante, fue en busca del empate y lo consiguió recién a los 71 minutos. Joachim Andersen, del Fulham de Inglaterra, anticipó de cabeza para el empate que a la postre significó definir en el alargue.

En el alargue, siguieron igualados. Ladislav Krejci devolvió la ventaja a Chequia, pero diez minutos más tarde Kasper Hogh lo volvió a empatar para los daneses. El partido se fue hasta los penales: Dinamarca falló tres, Chequia solo uno y así se metió en la Copa del Mundo.

En un partidazo, Viktor Gyökeres convirtió en la hora y le dio la clasificación a Suecia

Los jugadores de Suecia festejan la clasificación al Mundial 2026.
Los jugadores de Suecia festejan la clasificación al Mundial 2026.
Foto: EFE

Los suecos, que no pudieron contar con el delantero del Liverpool, Alexander Isak, también abrieron la cuenta rápidamente. Fue antes de los 20 minutos cuando un notable pase de taco de Ayari habilitó a Anthony Elanga, del Newcastle, que definió de primera y de zurda directo al ángulo.

La ventaja duró muy poco y enseguida Polonia encontró el empate. Nicola Zalewski, volante del Atalanta, enganchó hacia adentro y sacó un remate de derecha que complicó al arquero sueco.

Partidazo en la primera mitad porque Suecia se hizo fuerte de local y en el juego aéreo. A los 43 minutos Gustaf Lagerbielke, defensor del SC Braga de Portugal, se aprovechó de una mala salida del arquero para devolver la ventaja a su selección.

Gran definición en Suecia porque a siete minutos de haber comenzado el segundo tiempo, Karol Świderski, del Panathinaikos de Grecia, la empujó dentro del área para decretar el empate.

Semejante partidazo tenía que tener un final agónico. Después de una serie de rebotes en una jugada infartante, Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal, capturó un rebote como lo hacen los goleadores y desató un verdadero delirio en Suecia.

Un gol le valió a Turquía para vencer a Kosovo y clasificar al Mundial

Kerem Aktürkoğlu le dio a Turquía la clasficación al Mundial.
Kerem Aktürkoğlu le dio a Turquía la clasficación al Mundial.
Foto: EFE

El héroe turco en la clasificación el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se llama Kerem Aktürkoğlu. El extremo del Fenerbahce descargó y fue a buscar la asistencia en una buena jugada colectiva de Turquía a los 52 minutos del partido.

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