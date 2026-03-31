El 1x1 de Uruguay frente a Argelia: el esfuerzo de Ugarte, el ímpetu de Canobbio y los destellos de Valverde

La selección de Uruguay disputó su segundo partido de la doble fecha FIFA de marzo: igualó sin goles frente a Argelia en el Juventus Stadium en Turín, Italia. El equipo de Marcelo Bielsa no tuvo la mejor expresión en el primer tiempo, aunque en el complemento se vio otra cosa de la mano de los destellos de Federico Valverde.

Además del Pajarito, se lucieron Manuel Ugarte y Agustín Canobbio a la hora de meter y esforzarse por el equipo. Un escalón más abajo quedó Maximiliano Araújo.

Sergio Rochet (5)

En la primera parte casi no tuvo participación. No recibió un tiro franco que le implicara una atajada o una participación destacada.

En el complemento fue amonestado por protestar la falta que recibió Manuel Ugarte por parte de

Mohamed Amoura.

Guillermo Varela (5)

Le costó mucho el partido, ya que no inquietó tanto en el ataque como tampoco se mostró muy sólido en el aspecto defensivo.

En el complemento perdió una marca que pudo terminar en el 1-0 del combinado argelino.

Ronald Araujo (5)

Ronald Araujo con pelota en el amistoso entre Uruguay y Argelia. Foto: AFP.

El zaguero del Barcelona estuvo muy activo, ya que debió salir un par de veces para cortar avances del combinado argelino. Incluso contó con la primera llegada de la Celeste, ya que tras un tiro de esquina de Giorgian de Arrascaeta el defensor ganó en lo alto y la pelota pasó apenas desviado en el minuto 17. No salió a jugar el segundo tiempo.

José María Giménez (5)

El capitán de la selección de Uruguay se mostró seguro. Intentó jugar seguro y no pasó mucho sobresaltos.

Mathías Olivera (5)

Quiso ser una vía de escape para el ataque celeste. Esto quedó en manifiesto en el segundo tiempo cuando avanzó en el campo. Aunque su fuerte fue el punto defensivo.

Federico Valverde (7)

A los 10 minutos el Pajarito comandó una contra, pero no la resolvió de la mejor forma al darle un pase largo a Agustín Canobbio. Otra de sus participaciones en la primera parte fue un disparo de media distancia.

El jugador del Real Madrid le metió un estupendo pase en el complemento a Giorgian de Arrascaeta, quien falló un gol increíble.

Manuel Ugarte (7)

Fue un león. Quitó y, por momentos, llevó al equipo adelante. Tal es así que en el complemento obligó a la amarilla de Mohamed Amoura en el minuto 66.

Manuel Ugarte ataca con la pelota en el partido entre Uruguay y Argelia. Foto: AFP.

Giorgian de Arrascaeta (6)

Su primer gran aporte en el encuentro fue un buen tiro de esquina que ejecutó en el minuto 17 para que Ronald Araujo, de cabeza, tuviera la primera chance de gol de Uruguay en el Juventus Stadium en Turín, Italia.

En el complemento ejecutó un tiro libre que Canobbio no pudo cabecear de la mejor forma. A su vez, el futbolista del Flamengo falló un gol increíble luego de un buen pase de Federico Valverde.

Agustín Canobbio (6)

Enorme despliegue. Algo característico en su juego. Muy bien a la hora de marcar para ayudar a los defensores, aunque le costó un poco más el momento de atacar. En el final de la primera parte recibió una amarilla en su afán de recuperar el balón en la cancha argelina.

En el complemento tuvo una chance para marcar, aunque su cabezazo fue defectuoso.

Federico Viñas (5)

Entró muy poco en contacto con la pelota. No tuvo una situación propicia de gol.

La mejor del centrodelantero del Oviedo fue un tiro libre que lanzó en el complemento y pasó cerca del travesaño de Argelia. Dejó el campo de juego en el minuto 69 y en su lugar entró Darwin Núñez

Maximiliano Araújo (6)

Maximiliano Araújo intenta escaparse de su marca en el amistoso entre Uruguay y Argelia en Turín. Foto: AFP.

El futbolista de Sporting de Portugal obligó en los primeros minutos del encuentro con su velocidad y potencia por banda izquierda.

En el complemento volvió a mostrar su compromiso, ya que por un robo suyo casi llega el primero de Uruguay.

Sebastián Cáceres

Ingresó en el inicio del complemento por Ronald Araujo.

Darwin Núñez

Ingresó en el minuto 69 por Federico Viñas.

Emiliano Martínez

Entró en el minuto 90+2 por Federico Valverde.

Nicolás de la Cruz

Ingresó en el minuto 90+2 por Giorgian de Arrascaeta.