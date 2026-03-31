Preocupación en Villa Teresa: balearon al director técnico Juan Duarte en la pierna y deberá ser intervenido

En las últimas horas se dio una situación que generó gran preocupación en Villa Teresa y fue que balearon a su director técnico, Juan Duarte, según le informaron fuentes del club a Ovación.

Todo se originó por un intento de robo que se dio en el Colegio y Liceo San Francisco de Asís, ubicado en la calle Vitoria 67 y esquina José Llupes. Bajo esa situación, el entrenador de 64 años recibió un disparo en la pierna.

A raíz de esa situación, Duarte —de 64 años— será intervenido quirúrgicamente. Cabe destacar que asumió como director técnico de Villa Teresa el pasado lunes cuando se hizo oficial en las redes de la institución.

"El club le da la bienvenida a Juan Duarte, quien se suma como entrenador principal del primer equipo. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa defendiendo los colores de Villa!", ese fue el comunicado que publicó Villa Teresa para anunciar el arribo de su nuevo entrenador.

El cuerpo técnico de Duarte está integrado por los ayudantes Rodrigo Cabrera y Carlos Martínez, Gonzalo Campora como entrenador de arqueros y el kinesiólogo Ruben Da Cunha.

Esta es la tercera experiencia de Duarte al mando de un primer equipo, ya que las dos anteriores fueron en Progreso y Oriental de La Paz.