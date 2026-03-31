Plantel de Deportivo Maldonado respondió a Emiliano Márquez: “Rechazamos de forma categórica sus dichos”

El conflicto generado tras el partido entre Central Español y Deportivo Maldonado sumó una nueva version este martes luego de que el plantel del equipo fernandino publicara un comunicado oficial en respuesta a los dichos de Emiliano Márquez.

A través de sus redes sociales, los jugadores de Deportivo Maldonado compartieron una imagen en la cual rechazaron “de forma categórica” las declaraciones del arquero palermitano, quien había explicado que su reacción, que derivó en la expulsión, se debió a una frase de un rival vinculada a un tema personal sensible.

“Los dichos mencionados no reflejan en absoluto los valores que promovemos como grupo humano y profesional”, expresa el comunicado difundido por el plantel, marcando una postura firme frente a lo sucedido.

Además, los futbolistas hicieron especial énfasis en el punto más delicado del conflicto: “En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, un integrante de este plantel utilizaría o pondría en juego un tema tan sensible y delicado como la salud mental”.

Comunicado del plantel de Deportivo Maldonado Deportivo Maldonado

En esa misma línea, el grupo manifestó su preocupación por cómo se instaló públicamente la situación: “Entendemos que la forma en que se han presentado estos hechos puede generar interpretaciones alejadas de lo realmente ocurrido”.

Por último, el plantel reafirmó su postura institucional y humana: “Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y el bienestar de todos los protagonistas del fútbol”.

De esta manera, Deportivo Maldonado tomó distancia de lo expresado por Márquez y dejó en claro su versión de los hechos.

Un final caliente que desató la polémica

El cierre del encuentro entre Central Español y Deportivo Maldonado estuvo marcado por un clima de alta tensión que terminó desbordándose. Con el partido ya en su tramo decisivo, se generaron varios cruces entre futbolistas de ambos equipos que derivaron en un desenlace bastante tenso.

En ese contexto, Emiliano Márquez, que se encontraba en el banco de suplentes, vio la tarjeta roja y protagonizó una reacción que sorprendió a todos: salió de la cancha y se dirigió hacia la tribuna con la intención de increpar a una persona del público. La situación requirió la intervención de compañeros y allegados para evitar que el incidente pasara a mayores.

El episodio terminó de configurar una noche caliente en el Parque Palermo, que además tuvo otras expulsiones y un penal fallado en la última jugada, dejando un clima espeso que rápidamente trascendió lo deportivo.

¡¡LO EXPULSARON Y SE METIÓ A LA TRIBUNA A PELEAR!!



Emiliano Márquez, golero suplente de Central Español, vio la roja y destapó toda su bronca.



Abrió la reja y se agarró a GOLPES con un hincha. #LigaUruguayaEnDSPORTS



Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/21IRRGy9gN — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) March 31, 2026

El descargo de Márquez y el origen del conflicto

Horas después del partido, el arquero de Central Español utilizó sus redes sociales para hacer un descargo público en el que pidió disculpas por su comportamiento, aunque también explicó qué lo llevó a reaccionar de esa manera.

“Nada justifica mi error ni mi reacción”, comenzó señalando Emiliano Márquez, quien asumió la responsabilidad por lo ocurrido y remarcó que debe dar el ejemplo como profesional.

Sin embargo, el golero también sostuvo que su reacción tuvo un detonante puntual dentro del campo de juego. Según explicó, un jugador de Deportivo Maldonado hizo un comentario que aludía a una situación personal muy sensible: la pérdida de su hermano mayor, ocurrida años atrás a raíz de un problema de salud mental.

“Ese hecho fue mencionado de una manera inapropiada y con malas intenciones”, expresó el futbolista, quien de todas formas reiteró que eso no justifica lo sucedido, aunque llamó a reflexionar sobre los límites dentro de la cancha.

Imagen compartida en redes sociales de Emiliano Marquez Redes sociales

Con estas declaraciones, Márquez buscó dar su versión de los hechos en medio de una polémica que ahora también tuvo la respuesta institucional del plantel fernandino, dejando planteadas dos miradas completamente opuestas sobre lo ocurrido.