El descargo de Emiliano Márquez: del pedido de disculpas a las “malas intenciones” de un jugador rival

Emiliano Márquez fue el protagonista de un hecho poco común en el fútbol uruguayo ya que en la noche de este lunes, el golero suplente de Central Español fue expulsado en el encuentro frente a Deportivo Maldonado y en una desmedida reacción, se fue a la tribuna a buscar a un hincha rival.

El palermitano le ganó 2-1 al fernandino en el Parque Palermo, cortó una racha de cinco partidos sin triunfos y quedó en el sexto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras un encuentro caliente que tuvo tres expulsados y un penal malogrado por Maximiliano Noble para la visita en la última acción de la noche.

Pero la reacción de Emiliano Márquez, quien vio la roja estando en el banco de suplentes, llamó la atención de todos los presentes y ya con las pulsaciones más bajas, el golero de 23 años se expresó este martes en sus redes sociales.

El pedido de disculpas encabezó la carta que escribió el jugador que también explicó el motivo de su reacción ya que según contó, un rival le faltó el respeto con una delicada situación familiar que le tocó vivir hace 10 años.

¡¡LO EXPULSARON Y SE METIÓ A LA TRIBUNA A PELEAR!!



Emiliano Márquez, golero suplente de Central Español, vio la roja y destapó toda su bronca.



Abrió la reja y se agarró a GOLPES con un hincha. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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“Buenos días a todos/as, les habla Emiliano Márquez. Quería pedir disculpas por lo ocurrido en el día de ayer, durante el partido entre Central Español y Deportivo Maldonado”, comenzó escribiendo el golero palermitano en una carta que publicó en sus redes sociales.

“Nada justifica mi error ni mi reacción. Como profesional y como ejemplo para muchos chicos y chicas, debo mantener un comportamiento adecuado; por eso asumo mi responsabilidad y reconozco mis errores”, agregó.

Golero de Central Español va a la tribuna a pelearse con un integrante del público en las tribunas. Foto: captura de pantalla.

“Quisiera también explicar lo sucedido. Dentro de la cancha ocurren situaciones que muchas veces quedan allí, como suele decirse. Sin embargo, mi reacción fue provocada por una falta de respeto y de códigos por parte de un jugador de Deportivo Maldonado, no de un hincha. No voy a dar nombres, ya que no corresponde”, explicó Márquez.

“Durante el partido, dicho jugador expresó una frase que puede resultar muy dolorosa para cualquiera. En mi caso, tocó un tema extremadamente sensible: a mis 13 años sufrí la pérdida de mi hermano mayor por un problema de salud mental, y ese hecho fue mencionado de una manera inapropiada y con malas intenciones”, dijo Emiliano Márquez.

El golero que ayer fue expulsado continuó diciendo: “Reitero: esto no justifica mi reacción. Pero considero importante reflexionar sobre el cuidado que debemos tener con las palabras. Todos somos humanos, y hay temas con los que no corresponde jugar”.

“Hago esta aclaración porque han circulado versiones que no reflejan la realidad ni son justas hacia mi persona. Quienes me conocen saben cómo soy”, remarcó el arquero de 23 años.

Por último, Márquez cerró su carta reiterando su pedido de disculpas: “Nuevamente, pido disculpas, especialmente a Central Español, a mi familia y a todo el público”.