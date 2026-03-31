La zona del campo que Diego Aguirre deberá reinventar para el partido que Peñarol tendrá ante Progreso

El panorama se le complicó a Diego Aguirre en un sector clave del equipo: la defensa. De cara al próximo compromiso frente a Progreso, Peñarol deberá rearmar su última línea producto de tres bajas sensibles que alteran cualquier planificación. El escenario es claro y preocupante: Emanuel Gularte y Nahuel Herrera descartados por lesión, mientras que Mauricio Lemos no podrá estar por haber sido expulsado en el último encuentro.

Tres futbolistas que aparecen como primera opción en los planes del entrenador y que ahora dejan un vacío difícil de cubrir. El caso de Gularte genera especial atención. El zaguero sufrió un desgarro y en la previa del partido ante Racing se lo vio llegar en muletas al Campeón del Siglo y en Peñarol temen que su ausencia sea cercana a los dos meses. Además, se suma la ya conocida lesión de Herrera que fue operado y volverá en tres meses aproximadamente.

Con este contexto, Aguirre se ve obligado a meter mano en el equipo y buscar variantes. La posibilidad de reacomodar futbolistas en puestos no habituales o apostar por jugadores con menos rodaje aparece como una de las principales alternativas para recomponer la línea de fondo. Dentro de las opciones aparecen los nombres de Matías González y Andrés Madruga, formados en las juveniles de Peñarol.

El gran cierre de Matías González ante Facundo Colidio en el partido entre Peñarol y River. Foto: Serie Río de la Plata.

González estuvo a préstamo en Danubio en 2025 donde tuvo muy buenos rendimientos que lo llevaron a integrar el plantel principal aurinegro en la presente temporada, sin embargo, en lo que va del Torneo Apertura solo ha disputado 66 minutos divididos en los tres partidos que ingresó desde el banco de suplentes.

Por su parte, Madruga ha quedado aún más relegado entre las opciones de Aguirre. Convirtió el penal decisivo ante Nacional para otorgarle al Carbonero el título de la Supercopa 2026, pero esto fue la última actividad oficial del defensor ya que no ha tenido minutos en este campeonato. Además, en la mayoría de los encuentros estuvo fuera de los convocados.

Andrés Madruga y su festejo con la camiseta de Peñarol por Copa de la Liga AUF. Foto: @OficialCAP.

Otra opción que Peñarol ya utilizó es la presencia de Maximiliano Olivera como zaguero y ocupar el lateral izquierdo con Jesús Trindade o Kevin Rodríguez. Peñarol pasó de tener cuatro zagueros que podían ser titulares, a contar solo con Lucas Ferreira para enfrentar a Progreso.

A su vez, el encuentro ante el Gaucho es el último antes del debut por Libertadores donde el DT aurinegro podría comenzar con la rotación del plantel. Las ausencias no le han dado paz a Diego Aguirre que no ha podido repetir el mismo once en dos partidos en lo que va del 2026 (10 encuentros oficiales). Lo que más preocupa es que todas estas bajas se han dado antes de que comience la doble competencia y la exigencia sea aún mayor incluyendo viajes al exterior y poco tiempo de recuperación.