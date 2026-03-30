Racing en el CDS: le sacó el invicto a Peñarol y ahora tiene historial positivo en el estadio carbonero

La victoria de Racing por 2 a 1 frente a Peñarol en el Campeón del Siglo no fue una más. El equipo de Sayago no solo se trepó en solitario a la punta del Torneo Apertura 2026, sino que además cortó una impresionante racha del aurinegro como local por el Campeonato Uruguayo.

Peñarol acumulaba 20 partidos oficiales sin perder en su estadio por torneos locales, una seguidilla que se extendía desde el 30 de marzo de 2025. Aquella última caída había sido ante Cerro Largo por 2 a 0, en un contexto muy distinto, ya que el carbonero atravesaba una racha negativa con tres derrotas consecutivas en casa.

Felipe Cairus y el festejo de Racing tras el triunfo ante Peñarol en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

Casi un año después, Racing volvió a golpear en el CDS y terminó con esa solidez que había construido el equipo mirasol puertas adentro. El triunfo no solo tiene valor estadístico, sino también anímico, en un momento clave del campeonato.

Pero el dato va más allá: el historial reciente entre ambos en el Campeón del Siglo muestra una marcada paridad, con tendencia favorable al equipo de Sayago en los últimos tiempos. En ocho enfrentamientos por el Uruguayo en ese escenario, Racing logró dos victorias y cinco empates, mientras que Peñarol no puede ganarle al cervecero desde 2017.

El carbonero en su casa, solo pudo imponerse una vez ante Racing, fue en el Clausura 2017 con goleada 4 a 0.

Desde entonces, se registraron cinco igualdades consecutivas hasta que Racing dio el golpe con dos triunfos al hilo y acumula siete partidos sin perder en este recinto, confirmando que ya no es sorpresa cada vez que visita al aurinegro.

Alex Vázquez y el festejo de su gol en el partido entre Peñarol y Racing. Foto: Ignacio Sánchez.

La “Escuelita” no solo ganó un partido clave: rompió una racha, reafirmó su gran momento y dejó claro que está para pelear arriba.

La racha de Peñarol que cortó Racing, fueron 20 partidos sin perder por el Campeonato Uruguayo, parte del Torneo Apertura 2025, Intermedio 2025, Clausura 2025, primera final del Uruguayo 2025 y las primeras ocho fechas de este Apertura.

El historial de Peñarol y Racing en el Campeón del Siglo.

Dos victorias de Racing, un triunfo de Peñarol y cinco empates.

1. Clausura 2017

Peñarol 4-0 Racing

2. Apertura 2018

Peñarol 1-1 Racing

3. Clausura 2019

Peñarol 0-0 Racing

4. Apertura 2020

Peñarol 1-1 Racing

5. Clausura 2021

Peñarol 1-1 Racing

6. Apertura 2024

Peñarol 0-0 Racing

7. Apertura 2025

Peñarol 0-2 Racing

8. Apertura 2026

Peñarol 1-2 Racing