“Tenemos que intentar que esta AUF caiga”: el duro mensaje de Ruglio y la advertencia sobre el viaje a Brasil

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dejó declaraciones fuertes en el programa televisivo Punto Penal (Canal 10), donde abordó el vínculo del club con la Asociación Uruguaya de Fútbol y también lanzó una advertencia directa a los hinchas de cara a los viajes por Copa Libertadores.

Ruglio fue contundente al referirse a la relación con la AUF y rechazó la idea de que el club haya decidido apartarse por voluntad propia. “Para que la historia esté bien contada, es que nos echaron de la AUF”, afirmó, marcando una postura firme sobre lo ocurrido. En ese sentido, insistió en que con el paso del tiempo “se distorsiona el cuento” y subrayó: “No es que Peñarol decide volver, nunca nos invitaron a volver los mismos que nos echaron. Nos expulsaron, no nos fuimos”.

Álvaro Rivero, Ignacio Alonso, Gustavo Mariosa e Ignacio Ruglio en la reunión en el Ministerio del Interior. Foto: Leonardo Mainé.

El titular aurinegro también apuntó contra los arbitrajes y recordó temporadas que consideró especialmente perjudiciales. “El año 2021 fue el segundo más nefasto del arbitraje con Peñarol después del 1998, y ahí eramos parte de la AUF”, señaló, agregando que en ese momento había dirigentes carboneros con vínculos cercanos dentro del organismo y de todas formas considera haber sido perjudicado.

En ese contexto, Ruglio elevó el tono de su mensaje y lanzó una frase de alto impacto político dentro del fútbol uruguayo: “Tenemos que intentar que toda esta AUF caiga y no volver a esa AUF de la que nos echaron y nunca nos ofrecieron volver”.

Por otro lado, el presidente de Peñarol se refirió a la situación de los hinchas que planean viajar a Brasil para acompañar al equipo en la Copa Libertadores. En ese punto, fue especialmente enfático con la recomendación a los parciales carboneros.

“Vamos a sacar una carta en las próximas horas sobre las penas que hay en Brasil y lo complicado de la legislación en algunos temas”, explicó. Incluso, reveló que su sugerencia a muchas familias fue directa: “A todas las familias que me han escrito les he recomendado que no vayan”.

Ruglio profundizó en su postura al señalar que este tipo de viajes no deben tomarse como una experiencia turística. “Que dejen que viaje la hinchada de Peñarol. A Brasil, si se puede evitar ir, mejor. No es un viaje de turismo la Copa Libertadores”, sostuvo.

Archivo El Pais

Además, hizo referencia a los riesgos en determinadas ciudades: “San Pablo y Río de Janeiro muchas veces tienden a ser peligrosas”, advirtió, reforzando la idea de que el contexto de un partido internacional puede implicar situaciones complejas.

Finalmente, confirmó que el club trabaja en una comunicación oficial para informar a los hinchas sobre estas cuestiones: “Estamos redactando una carta en estas horas para que la gente sepa que no es un destino para hacer turismo cuando se juega la Copa Libertadores”.

Las declaraciones de Ruglio no solo reavivan la tensión institucional con la AUF, sino que también ponen el foco en la seguridad de los hinchas en competencias internacionales.