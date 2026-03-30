¿Qué dicen los números? Así le fue a Peñarol y Nacional cuando fueron arbitrados por Hernán Heras

El triunfo de Racing ante Peñarol en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura fue resonante porque fue en el Campeón del Siglo y porque además le permitió al Cervecero arrebatarle la cima del Torneo Apertura al aurinegro cuando los de Diego Aguirre contaban con la chance de estirar cinco puntos su ventaja en lo más alto.

En el contexto de este partido, hubo una jugada polémica donde luego de una gran asistencia de Leonardo Fernández, Gastón Togni cayó dentro del área. El jugador, sus compañeros y desde las tribunas se reclamó infracción y por ende penal, pero el árbitro Hernán Heras lo desestimó.

Al término del encuentro, distintas voces de la institución Mirasol hicieron hincapié en esa jugada y entre ellas estuvo la del capitán Maximiliano Olivera: “Las chiquitas siempre son para un lado. Estamos molestos, nos pasa seguido con este árbitro. O capaz nos pasó una vez y ya entramos con ese pensamiento, pero lo de hoy está a la vista”.

Diego Aguirre, entrenador aurinegro en conferencia de prensa, manifestó: "El penal me parece que fue, pero habrá imágenes que demuestren lo contrario. En el partido me dio la sensación de que había sido penal y eso cambiaba todo, pero son cosas que pasan”.

Quien se mostró más contundente fue el presidente Ignacio Ruglio que a través de estados de WhatsApp se expresó y afirmó: "Es imposible no cobrar un penal en el que nuestro jugador va directo al gol y se cae de cabeza claramente no simulado".

"Cuando vi la nominación de árbitros para esta fecha les dije que lo ponían para que no nos fuéramos directo al campeonato, que tuvieran cuidado en la cancha que los iba a enloquecer. Lo ponían directo a hacer lo que hizo. Les dieron rienda suelta y los premian después con partidos. Lo único bueno es que cada día quedan más expuestos y cada día se hace más evidente", finalizó.

Leo Fernández da un pase quirúrgico, cruzado y directo al área. Pero Togni no puede recibirlo y trastabilla. ¿Cotugno le cometió penal, como reclamó @oficialcap? 🤔 pic.twitter.com/y3GYNESwaF — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 29, 2026

¿Qué marcan los números de Hernán Heras al momento de arbitrar a Peñarol y a Nacional? Al aurinegro lo dirigió en 10 oportunidades y la del domingo fue la segunda derrota porque ya había caído como visitante ante Liverpool en el Torneo Intermedio 2025.

A esas dos derrotas hay que sumarle cuatro empates y cuatro victorias cada vez que Heras estuvo al frente del equipo arbitral. Esto indica que el Mirasol consiguió el 53% de las unidades con el árbitro en el campo de juego.

Por su parte, los números en partidos de Nacional marcan que de 11 partidos, siete terminaron en victoria del Bolso, hubo tres empates y una sola derrota que de todas maneras se dio por penales ante Defensor Sporting en la final de la Copa AUF Uruguay.

Precisamente en esa jornada se dio una jugada donde el tricolor reclamó y mucho una falta previa al penal que terminó cobrando Heras para el 2-2 del equipo de Parque Rodó que así mandó la definición a los penales donde se impuso para adjudicarse el tricampeonato.

En materia de puntos obtenidos por Nacional con Hernán Heras como árbitro, el Bolso sumó 75% de las unidades que disputó en torneos locales.