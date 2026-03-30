Comenzó la venta de entradas para los hinchas de Peñarol de cara al debut en Copa Libertadores en Colombia

Peñarol dio a conocer este lunes la información oficial sobre la venta de entradas para su debut en la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará a Independiente Santa Fe en condición de visitante.

El encuentro, correspondiente al Grupo E, se disputará el jueves 9 de abril a las 23:00 en el estadio El Campín de Bogotá.

Hinchas de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo en la final ante Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Según informó el club mirasol a través de sus redes sociales, las entradas para la parcialidad aurinegra ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Tuboleta.

En cuanto a los precios, los boletos destinados a los hinchas de Peñarol tienen un costo de 168.000 pesos colombianos, lo que equivale aproximadamente a 46 dólares.

De esta manera, el equipo carbonero comienza a palpitar su estreno internacional en una nueva edición del máximo torneo continental, donde buscará arrancar con buen pie fuera de casa y con el acompañamiento de su gente en tierras cafeteras.

Los árbitros serán venezolanos en el duelo del equipo que conduce Diego Aguirre ante el elenco colombiano. El juez principal será Jesús Valenzuela, lo acompañarán Jorge Urrego y Lubin Torrealba. El cuarto será Alejandro Velázquez y el VAR estará en manos de Juan Soto y Marco Suárez.

Hinchas de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Leonardo Mainé.

El calendario de Peñarol en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Fecha 1:

Santa Fe vs. Peñarol

Jueves 9 de abril – 23:00

Nemesio Camacho El Campín

Fecha 2:

Peñarol vs. Platense

Jueves 16 de abril – 21:30

Estadio Campeón del Siglo

Fecha 3:

Corinthians vs. Peñarol

Jueves 30 de abril – 21:00

Neo Química Arena

Fecha 4:

Platense vs. Peñarol

Jueves 7 de mayo – 19:00

Ciudad de Vicente López

Fecha 5:

Peñarol vs. Corinthians

Jueves 21 de mayo – 21:30

Estadio Campeón del Siglo

Fecha 6:

Peñarol vs. Santa Fe

Miércoles 27 de mayo – 21:30

Estadio Campeón del Siglo