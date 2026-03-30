Comenzó la venta de entradas para los hinchas de Peñarol de cara al debut en Copa Libertadores en Colombia
El aurinegro comunicó los detalles para sus hinchas de cara al partido ante Independiente Santa Fe en Bogotá, con tickets ya disponibles de forma online.
Peñarol dio a conocer este lunes la información oficial sobre la venta de entradas para su debut en la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará a Independiente Santa Fe en condición de visitante.
El encuentro, correspondiente al Grupo E, se disputará el jueves 9 de abril a las 23:00 en el estadio El Campín de Bogotá.
Según informó el club mirasol a través de sus redes sociales, las entradas para la parcialidad aurinegra ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Tuboleta.
En cuanto a los precios, los boletos destinados a los hinchas de Peñarol tienen un costo de 168.000 pesos colombianos, lo que equivale aproximadamente a 46 dólares.
De esta manera, el equipo carbonero comienza a palpitar su estreno internacional en una nueva edición del máximo torneo continental, donde buscará arrancar con buen pie fuera de casa y con el acompañamiento de su gente en tierras cafeteras.
Los árbitros serán venezolanos en el duelo del equipo que conduce Diego Aguirre ante el elenco colombiano. El juez principal será Jesús Valenzuela, lo acompañarán Jorge Urrego y Lubin Torrealba. El cuarto será Alejandro Velázquez y el VAR estará en manos de Juan Soto y Marco Suárez.
El calendario de Peñarol en la fase de grupos de la Copa Libertadores
Fecha 1:
Santa Fe vs. Peñarol
Jueves 9 de abril – 23:00
Nemesio Camacho El Campín
Fecha 2:
Peñarol vs. Platense
Jueves 16 de abril – 21:30
Estadio Campeón del Siglo
Fecha 3:
Corinthians vs. Peñarol
Jueves 30 de abril – 21:00
Neo Química Arena
Fecha 4:
Platense vs. Peñarol
Jueves 7 de mayo – 19:00
Ciudad de Vicente López
Fecha 5:
Peñarol vs. Corinthians
Jueves 21 de mayo – 21:30
Estadio Campeón del Siglo
Fecha 6:
Peñarol vs. Santa Fe
Miércoles 27 de mayo – 21:30
Estadio Campeón del Siglo
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