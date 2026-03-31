Uruguay vs. Argelia en una nueva prueba previo al Mundial 2026: hora, dónde ver y probables alineaciones

Nicolás Tucci - Especial para Ovación / Turín

Uruguay enfrenta hoy a las 15:30 a Argelia en Turín en un amistoso que, más que un partido, funcionará como un examen de competitividad y de coherencia interna. Marcelo Bielsa llega a esta ventana con una idea ya reconocible, pero también con interrogantes que requieren validación en un contexto real y a tres meses de la cita más esperada. El escenario ofrece justamente eso: un rival físico, agresivo en las transiciones y con una estructura táctica que obliga a pensar cada movimiento.

El encuentro frente a la selección argelina se podrá ver en vivo este martes a través de la página de YouTube de AUF TV. El acceso a Youtube Members será exclusivo para miembros suscriptos al canal. La AUF añadió que el pago de este servicio se renueva mensualmente, pero puede ser cancelado en cualquier momento por los usuarios.

Además, contará con la transmisión por cable de DSports, Nuevo Siglo, Flow, TCC, Montecable, Multiseñal y sus respectivas señales de streaming. A su vez, también se podrá seguir por Canal 5, en televisión abierta.

Uno de los focos está en el lateral izquierdo. La rotura de ligamentos del tobillo de Joaquín Piquerez, sufrida a los 10’ ante Inglaterra en Wembley el pasado viernes, que prácticamente lo descarta del Mundial, deja un hueco que abre una disputa que todavía no tiene dueño claro. Bielsa ha probado alternativas con perfiles distintos como Mathías Olivera, también utilizado muchas veces de marcador central izquierdo, Matías Viña o Juan Manuel Sanabria, con perfiles que ofrecen amplitud y proyección. Ninguna solución es definitiva. Esta tarde se puede medir cuánto se resiente la salida por ese sector, cómo se coordina la cobertura con el zaguero izquierdo y qué impacto tiene en la presión tras pérdida, uno de los pilares del modelo.

El segundo punto de análisis está en el arco. La competencia entre Sergio Rochet y Fernando Muslera no es solo una cuestión de rendimiento, sino de interpretación del juego. Rochet aporta un estilo que a priori es más alineado con la idea del entrenador: participación en la circulación, salida desde el arco y capacidad para sostener un bloque alto. Muslera, en cambio, ofrece jerarquía, más lectura del partido en momentos importantes y la experiencia de haber estado en cuatro Mundiales (2010, 2014, 2018 y 2022, aunque en este último fue suplente). La selección africana, que remata mucho desde media distancia y castiga los rebotes, es un rival ideal para evaluar qué perfil se ajusta mejor a la estructura defensiva que Uruguay quiere consolidar.

Sergio Rochet en el entrenamiento de Uruguay. Foto: @Uruguay.

En lo colectivo, la Celeste busca afianzar comportamientos que ya forman parte del ADN del ciclo: presión coordinada, circulación rápida para atraer y soltar, y una ocupación racional de los espacios que permita recuperar alto y atacar con ventaja. El desafío está en la continuidad. Uruguay ha mostrado picos de intensidad muy altos, pero también momentos en los que la estructura se estira y pierde densidad en la mitad de la cancha. Hoy se examina la consistencia: duración del plan y rapidez para corregir desajustes.

El frente de ataque también entra en observación. La convivencia entre la referencia de área (Darwin Núñez o Rodrigo Aguirre) y los extremos requiere sincronía fina: cuándo fijar, cuándo atacar la espalda o cuándo retroceder para asociarse. Uruguay necesita que la movilidad genere ventajas y no solo que la intensidad compense. Precisamente en la conferencia de prensa previa al partido de esta tarde, el propio Bielsa aseguró el motivo por el que Darwin Núñez jugó apenas un puñado de minutos en Wembley: “Darwin Núñez no fue titular contra Inglaterra porque hace 50 días que no jugaba”.

Argelia, que suele defender en bloque medio y salir rápido, obliga a tomar decisiones limpias en los primeros pases y a sostener vigilancias defensivas permanentes.

El amistoso llega en un momento clave. Uruguay tiene una base conceptual sólida, un plantel convencido y una identidad que ya se reconoce. Lo que falta -las certezas en puestos sensibles, la estabilidad en la presión, la fluidez ofensiva- empieza a aclararse a partir de esta prueba. No es un partido que determine el futuro, pero sí uno que empieza a marcar qué tan cerca está Uruguay de ser un equipo competitivo de verdad en la Copa del Mundo que comenzará en junio.

Uruguay vs. Argelia - Amistoso internacional

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Mathías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Agustín Canobbio, Federico Viñas, Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Argelia: Luca Zidane; Achref Abada, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar; Fares Chaibi, Amine Gouiri, Riyad Mahrez. DT: Vladimir Petkovic

Hora: 15:30

Televisa: DSports, Nuevo Siglo, Flow, TCC, Montecable, Multiseñal, AUF TV Premium y Canal 5

Estadio: Allianz Stadium (Turín, Italia)