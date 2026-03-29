"Si saben orar, que oren": Ronald Araujo sobre cómo marcar al español Lamine Yamal en el Mundial 2026

Ronald Araujo habló para AUF TV luego del partido entre Uruguay e Inglaterra en Wembley y destacó especialmente el cierre del encuentro: “Creo que los minutos finales fueron muy importantes. Hicimos un partido correcto”, señaló, aunque no esquivó la autocrítica: “Podemos jugar mejor, eso es evidente, y estamos trabajando para eso”.

En ese sentido, valoró el contexto del rival y el escenario: “Jugamos ante un gran rival en su estadio. Las sensaciones son buenas, el equipo compitió y eso es lindo de cara a lo que se viene”.

Uno de los puntos tácticos que remarcó fue el planteo defensivo. Uruguay apostó por un bloque bajo durante varios pasajes del partido, algo que, según Araujo, estuvo dentro de lo planificado: “Sabíamos que teníamos que estar juntos. Era algo que nos planteó el técnico y lo hicimos bien defensivamente. Ellos empezaron mejor y nos tiraron atrás, pero respondimos bien”.

Con el correr de los minutos, la Celeste logró soltarse: “Después nos fuimos encontrando mejor y generamos ocasiones que podían haber terminado en gol. Había que dejar buenas sensaciones y lo hicimos”.

Sin embargo, uno de los aspectos a corregir es el juego aéreo, donde Uruguay sufrió: “Hablamos de lo mucho que perdimos por arriba. El gol de ellos viene de esa manera y tenemos que trabajar para corregirlo. Uruguay se identifica por la pelota quieta, también en ofensiva tenemos herramientas para lastimar”.

A nivel personal, el defensor también se refirió al cruce con Phil Foden: “Fue una jugada fuerte pero sin mala intención. Le mandé un mensaje después del partido y me dijo que estaba todo bien, que son cosas del fútbol”.

Uruguay's defender Ronald Araujo (L) fouls England's midfielder Phil Foden (R) during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE HENRY NICHOLLS/AFP fotos

Pensando en lo que viene, Araujo dejó en claro que se siente en condiciones: “Estoy preparado para jugar con Argelia, me siento muy bien y quiero estar. No sabemos qué va a hacer Marcelo (Bielsa), pero estoy con ganas de jugar con la selección”. Además, destacó el regreso de Fernando Muslera: “Es muy importante. Desde que llegué a la selección fue un referente y estamos felices de tenerlo de vuelta”.

Sobre el grupo que le tocó a Uruguay en lo que será el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el zaguero fue claro: “Hay que entrar con todo al primer partido, jugarlo como una final porque va ser decisivo". Además se expresó sobre el favorito del grupo: "España es un gran rival, con jugadores de mucha calidad, pero nosotros también tenemos un gran equipo”.

Araujo palpitó el partido entre Uruguay y España en el Mundial y tener que enfrentar a Lamine Yamal

En esa línea, también habló de Lamine Yamal, su compañero en el Barcelona, a quien enfrentará: “Lo mismo que hace en los partidos lo hace en los entrenamientos”. Incluso bromeó sobre cómo marcarlo: “Si saben orar, que oren”, dijo entre risas, dejando en claro la dificultad del desafío.

Por último, Araújo reafirmó su versatilidad dentro del campo: “Me siento cómodo tanto de lateral como de zaguero. Cuando estoy bien físicamente puedo ayudar en las dos posiciones”. Y cerró con un mensaje optimista: “Este grupo va por buen camino y estos partidos nos ayudan para seguir creciendo”.