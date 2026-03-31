Violenta reacción del golero de Central Español: vio la roja y se fue a la tribuna a pelear con un hincha rival

Central Español consiguió este lunes por la noche tres puntos de oro para quedar en el sexto lugar del Torneo Apertura tras vencer como local a Deportivo Maldonado por 2 a 1 en el Parque Palermo, donde el equipo de Pablo De Ambrosio cortó una racha de cinco juegos sin triunfos en este certamen ya que no ganaba desde la tercera fecha en la que venció a Juventud de Las Piedras 2-1 en el Parque Artigas.

Ignacio Rodríguez a los 40 minutos y Raúl Tarragona de penal a los 64’ anotaron los goles de la victoria del local, mientras que Renato César había empatado transitoriamente a los 41’ para la visita, que en la última pelota del encuentro, a los 102 minutos, tuvo en penal en los pies de Maximiliano Noble, quien lo desperdició.

Hasta ahí todo más o menos normal en un partido que tuvo tres expulsados, dos en cancha y uno en el banco de suplentes. A los 70’, vio la roja Luciano Fernández en el palermitano y a los 86’ Maximiliano González en el fernandino.

Pero la tercera expulsión se dio a los dos minutos de descuentos, cuando el partido ya se encaminaba a su final y el protagonista fue Emiliano Márquez.

El golero suplente de Central Español vio la roja tras una serie de protestas al árbitro, demoró su salida del campo de juego y cuando se perfilaba para retirarse, tomó un rumbo poco común con una desmedida reacción.

¡¡LO EXPULSARON Y SE METIÓ A LA TRIBUNA A PELEAR!!



Emiliano Márquez, golero suplente de Central Español, vio la roja y destapó toda su bronca.



Abrió la reja y se agarró a GOLPES con un hincha. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Márquez, visiblemente enojado con el árbitro principal del encuentro, Kevin Fontes, no se fue a la zona de vestuarios tras ver la roja, sino que por el contrario, siguió en la cancha del Parque Palermo pero cuando estaba por irse, abrió una reja que separa una de las tribunas cabeceras con el campo de juego y se dirigió a tomarse a golpes de puños con un hincha de Deportivo Maldonado.

El inusual episodio se viralizó en redes sociales y gracias a algunos otros hinchas allí presentes y la intervención de la seguridad privada, el hecho no pasó a mayores en medio de la furia descontrolada de Emiliano Márquez, quien perdió el control en el cierre de un partido caliente.

De todas maneras y a pesar de esa situación, el palermitano ganó como local, sumó tres puntos de oro en su lucha por la permanencia, llegó a 14 puntos para quedar sexto en el Torneo Apertura y cortó una racha de cinco partidos sin victorias en este certamen.