"¡Que pedazo de...!": Seba Sosa explotó con un rival y así se lesionó el Pelado Cáceres en Juventud vs. Boston

El partido por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya entre Boston River y Juventud tuvo de todo. Para empezar, se debía jugar el domingo, pero las lluvias lo corrieron para este lunes y en la cancha pasó de todo. Martín Cáceres se lesionó apenas comenzado el encuentro y de la bronca pateó un cartel de publicidad. Sebastián Sosa le dijo de todo a un rival después de un choque y tras la derrota del equipo pedrense declaró contundente contra los árbitros.

Apenas pasado el primer cuarto de hora, Federico Dafonte, de Boston River, intentó meter un pase entre líneas para Leandro Suhr. La pelota se fue larga, pero el coloniense igual decidió correrla y Emmanuel Más, lateral izquierdo de Juventud, decidió ceder el espacio para la llegada de Martín Cáceres que venía de frente a la pelota como uno de los zagueros.

El Pelado no llegó con tanto aire a la jugada en primera instancia con el veloz extremo del Sastre y aunque no llegó a despejar la pelota, la hizo rebotar en rival y se recompuso muy bien para cubrirla y que fuera saque de arco para el pedrense.

Apenas la pelota se perdió afuera, el experimentado defensor pateó un cartel de publicidad con mucha bronca y e hizo una seña al banco de suplentes pidiendo el cambio.

El árbitro Federico Arman lo advirtió de que si se arrojaba dentro del campo de juego y pedía el cambio, se iba a ganar una amarilla. “Si entro después va a pedir el cambio, ¿qué queres que haga?, le dijo Cáceres al árbitro y Sebastián Sosa, el arquero de Juventud se metió en la conversación: “¡Haceme el cambio porque es un zaguero!

La lesión del Pelado Cáceres en Juventud

¡EL PELADO CÁCERES SE LESIONÓ Y SE DESQUITÓ CON EL CARTEL DE PUBLICIDAD!



El defensor de Juventud sintió una molestia y tuvo que dejar el encuentro ante Boston River.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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A los 19 minutos, finalmente Martín Cáceres dejó la cancha e ingresó David Morosini y el que después casi tiene que pedir el cambio fue el propio Sebastián Sosa. En una jugada en la que Leandro Suhr también estuvo implicado, el arquero pedrense chocó con el extremo del Sastre, quedó muy dolorido en su rodilla izquierda e insultó en repetidas ocasiones al rival.

La tremenda bronca de Sebastián Sosa con Leandro Suhr

“¡La p… que te re mil parió! ¡Qué pedazo de imbécil, bo! La concha de tu madre, ¿dónde mierda vas? ¿querés hacer el gol de ahí? ¡La con… de tu hermana, pel… de mierda!”, le recriminó el arquero al jugador de Boston River. El árbitro intentó calmarlo y Sosa le explicó: “Pero si está el de Juventud adelante ¿a dónde quiere ir? ¡Dale, boludo! ¿Qué no puede parar? Dejate de hinchas las pelotas”, dijo el arquero mientras Suhr también era atendido al igual que él.

Apenas segundo después, final feliz. El jugador de Boston River se levantó con visibles muestras de dolor y lo primero que hizo fue acercarse al arquero de Juventud que también se levantó rengueando y lo saludó con un abrazo.

¡LA BRONCA DE SEBA SOSA CON LEANDRO SUHR POR UN CHOQUE!



Finalmente, el golero de Juventud y el mediocampista de Boston River arreglaron todo con un abrazo.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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"Se cagan en el trabajo que hace uno": Sosa cargó contra los árbitros tras la derrota

Juventud de Las Piedras, último en la tabla del Torneo Apertura, cayó 1-2 con Boston River por la novena fecha en el Parque Artigas. El encuentro tuvo varias polémicas arbitrales y en particular el VAR demoró mucho en cada una de las acciones en las que intervino. La molestia de Sebastián Sosa tuvo que ver con un gol anulado a Fernando Mimbacas en una jugada donde el goleador parece arrancar en la misma línea y con el segundo gol del Sastre, en el que el equipo pedrense pidió una mano de Francisco Barrios que fue desestimada.

"Caliente es poco. Por ahí se cagan en el trabajo que hace uno, teniendo todas las herramientas para poder cobrar y hacer las cosas de buena manera. ¿Qué estamos, mirando los que están afuera otras cámaras? Si hay una mano en ataque se tiene que cobrar. No sé qué pasó. El gol de (Fernando) Mimbacas también me dicen que es mal anulado, que está en la misma línea. Son cosas que pasan que la verdad que indignan un poco porque uno trabaja, estamos en una situación complicada e hicimos un gran esfuerzo como para poder llevarnos este partido y por ahí ciertas situaciones del arbitraje nos perjudican directamente", dijo el arquero de Juventud a la transmisión del partido en Disney+.

Le consultaron qué le dijo el árbitro y el arquero planteó lo que entiende como una problemática. "No, el juez siempre se basa siempre en lo que le están diciendo de arriba. Dentro de poco habrá que sacar los jueces y dejar que cobren los de arriba nomás porque la verdad se está desdibujando todo con esta cuestión del VAR y dejan mucho a criterio no del árbitro que está dentro de la cancha si no que a las imágenes que ven. La situación es rara la verdad".