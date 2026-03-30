Central Español 1-1 Deportivo Maldonado en vivo: la visita no lo dejó ni festejar y Renato César lo empató

Central Español y Deportivo Maldonado (21:00) se miden en el partido que le pone fin a la jornada del lunes de la novena fecha del Torneo Apertura y encuentra a ambos buscando puntos importantes pensando en las dos tablas que están en juego.

Es que más allá de que los dos equipos están recién ascendidos y tienen como primera meta la permanencia, lo hecho en el inicio del primer certamen del año, los ilusiona a dar un paso más. El palermitano perdió algo de pie en los últimos juegos y en caso de ganar quedará a seis del líder, pero el fernandino se pondría a solo una unidad quedando como escolta de Racing.

El encuentro tendrá la transmisión de DSports y los cables de Montevideo y el interior, mientras que también tendrá las señales de DSports y Antel TV vía streaming.

Primer tiempo:

Atractiva primera parte en el Parque Palermo donde Central Español y Deportivo Maldonado se fueron con empate a uno al descanso gracias a los goles que llegaron en apenas un minuto.

La tónica de los primeros 45 minutos tuvo al fernandino con mayor posesión de pelota, pero al palermitano con las chances más claras de gol, más allá de que tras la igualdad la visita también hizo méritos por darlo vuelta antes del descanso.

Diego Segovia, en el arco del Depor, se fue convirtiendo en figura y sacó los remates de Mariano Aguilera y Marcos Montiel, así como también controló bien el disparo de Máximo Alonso que aunque hizo una buena jugada previa, remató afuera contra un palo.

Lucas Pino, que ingresó en lugar de Camarda, metió un centro preciso a los 40' que puso en ventaja al local gracias al cabezazo de Ignacio Rodríguez, pero la alegría le duró poco al local porque rápidamente lo igualó Renato César tras gran habilitación de Santiago Ramírez.

Central Español 1-1 Deportivo Maldonado:

Central Español: Rodolfo Alves; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, César Nunes; Marcos Montiel, Franco Muñoz, Mariano Aguilera, Maximo Alonso; Fernando Camarda (17' Lucas Pino), Raúl Tarragona. DT: Pablo De Ambrosio.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Joaquín Fernández, Juan Manuel Ramos; Santiago Ramírez, Maximiliano González, Matías Espíndola, Christian Tabó; Maximiliano Noble, Renato César. DT: Gabriel Di Noia.

Goles: 40' Ignacio Rodríguez (CE) / 1-0; 41' Renato César (DM) / 1-1

Amarillas: Ignacio Rodríguez, Lucas Pino, Luciano Fernández, Mariano Aguilera (CE); Renato César (DM).

Estadio: Parque Palermo

Hora: 21:00

Árbitro: Kevin Fontes

Asistentes: Alberto Píriz y Nicolas Piaggio

Cuarto árbitro: Anahí Fernández

VAR: Diego Riveiro y Santiago Fernández