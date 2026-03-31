Insólita situación en Progreso vs. Liverpool: no le cobraron un penal al negriazul y encima Barceló fue amonestado

Durante el partido entre Progreso y Liverpool por la novena fecha del Torneo Apertura ocurrió una jugada que desató la polémica. Con el negriazul ganando 2-0, Diego Zabala le dio un pase filtrado a Facundo Barceló, el delantero ingresó al área y recibió la infracción de García sobre la pierna de apoyo.

La reacción inmediata del defensor fue agarrarse el short en señal de resignación por un posible penal. Sin embargo, el árbitro Leodán González entendió que no hubo falta y, de hecho, terminó amonestando a Barceló por una supuesta simulación.

La molestia del equipo de Camilo Speranza y de sus hinchas no tardó en manifestarse y el video de la jugada rápidamente comenzó a viralizarse. Sobre todo porque pudo haber sido una jugada importante para el desarrollo del partido, que luego el Gaucho terminó igualando de forma parcial con un doblete de Mateo Copelotti.

Este compromiso forma parte del encuentro que debió ser postergado el pasado domingo a raíz de las condiciones climáticas. Y no paró de dar emociones en la tarde de este martes en el Estadio Abraham Paladino.

Liverpool se puso en ventaja a los seis minutos de juego por el gol de Ruben Bentancourt y cuatro más tarde Federico Martínez amplió la diferencia. Sin embargo, el Gaucho colocó la paridad con un doblete de Mateo Copelotti, hasta que Martínez puso el 3-2 parcial a los 67'. Ocho más tarde, Hernán Carroso colocó el 3-3 para el anfitrión.