Progreso 1-2 Liverpool en vivo: el negriazul pegó de entrada y esta en ventaja con goles de Bentancourt y Martínez

La novena fecha del Torneo Apertura se empieza a cerrar este martes con los partidos que fueron postergados por las inclemencias del tiempo el fin de semana y desde las 10:00 de la mañana están jugando en el Parque Abraham Paladino los equipos de Progreso y Liverpool.

Primer tiempo

El encuentro comenzó con goles tempraneros, a los seis minutos de juego abrió la cuenta Ruben Bentancourt y cuatro minutos más tarde, Federico Martínez confirmando su buen presente, marco el dos a cero para la visita que a los diez de la primera parte ya sacaba una interesante diferencia.

Reaccionó rápido Progreso con una jugada personal de Facundo de León a los 20 minutos, se metió al área, gambeteó y recibió una falta que Leodán González sancionó con tiro penal. El encargado de ejecutarlo fue Mateo Copelotti, adivinó el disparo Martín Campaña, atajó el penal pero en el rebote esta vez si no fallo el delantero del Gaucho y confirmó el descuento que transformó el encuentro en un partidazo antes de la media hora de juego.

Progreso vs. Liverpool

TORNEO APERTURA

Hora: 11:00

Cancha: Parque Abraham Paladino

Televisa: DSports / Cables / Disney+ / Antel TV

Árbitro: Leodán González

Asistentes: Agustín Berisso y Carlos Rocca

Cuarto árbitro: Augusto Olmos

VAR: Diego Dunajec y Marcelo Alonso

Progreso

Andrés Mehring, Mauro Martín, Federico García, Hernán Carroso, Ayrton Cougo, Santiago Viera, Adrián Colombino, Nicolás Fernández, Facundo De León), Agustín Paz y Matteo Copelotti

D.T. Leonel Rocco