Incontrolable: un centenar de hinchas argelinos invadieron el campo, al término del partido contra Uruguay

El encuentro entre Uruguay y Argelia en el Allianz Stadium de Turín, Italia, terminó con una invasión masiva de hinchas africanos, que en busca de un recuerdo con sus jugadores, entraron al campo de juego, donde además festejaron y encendieron bengalas, tras el empate 0-0 con la Celeste.

El hecho se dio luego del pitazo final del italiano Luca Pairetto, produciendo la rápida salida de los planteles hacia vestuarios. Durante el encuentro, se produjo también el ingreso de tres hinchas, que fueron sobre Riyad Mahrez, la gran figura de la selección argelina. En ese caso, la seguridad intervino rápidamente, pero ante el centenar de aficionados que entraron una vez culminado el partido, no pudieron hacer nada.

La invasión de los hinchas de Argelia, tras el partido con Uruguay en Turín.

Según un estudio realizado por el Istituto Nazionale di Statistica en 2019, más de 19 mil argelinos residen en Italia, y en las tribunas fue notoria la superioridad de hinchas africanos. Según ESPN, 11 mil espectadores se hicieron presentes en el Allianz Stadium, donde los uruguayos también se hicieron presentes en gran número, en su sector.

Recordar que Argelia y Túnez, son los países africanos más próximos a Italia, aunque algo más distantes de Turín, ciudad que se encuentra en el norte del país europeo. Además, para sus aficionados significó el último partido cercano previo al Mundial 2026, debido a que previo a partir a Estados Unidos, donde enfrentarán a Argentina, Jordania y Austria, jugarán frente a Países Bajos, en Róterdam.

Hinchas argelinos invadieron el campo del Allianz Stadium, de Turín.

La selección africana podría ser rival de Uruguay en dieciseisavos, si una avanza como primero, y la otra como segundo. Además, tras la igualdad 0-0, Argelia mantuvo su invicto ante la Celeste, a quien en 2009, la había vencido en su único enfrentamiento, por 1-0, disputado en Argel.

El equipo de Marcelo Bielsa cerró su última fecha FIFA previa a la Copa del Mundo con dos empates. En su grupo enfrentará a Arabia Saudita, Cabo Verde y España.