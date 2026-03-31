Bielsa tras el empate en Uruguay-Argelia: por qué hizo cambios a un minuto del final y qué le gustó de la Celeste

Uruguay empató los dos partidos que disputó en la fecha FIFA de marzo ante Inglaterra y Argelia. El primero fue 1-1 y el segundo 0-0, aunque mostró mejores sensaciones en el encuentro ante los africanos y así mismo lo entendió el entrenador Marcelo Bielsa: "Uruguay jugó mejor que contra Inglaterra".

"Uruguay jugó mucho en campo rival, y se expresa en la posesión y en las situaciones de gol creadas y en el gobierno del trámite. Esas son cosas nítidas y se pueden ver", sostuvo el entrenador argentino al ser consultado sobre cuál era el análisis que hacía del encuentro en Turín.

Ante la pregunta de Ovación donde el técnico fue consultado sobre los cambios realizados sobre el final del partido (Juan Manuel Sanabria y Facundo Pellistri entraron a los 88' y Nicolás de la Cruz y Emiliano Martínez a los 92' de 93') indicó: "Hay necesidades que creo que deben ser resueltas. Si hay cansancio, siempre está emparentado con posibles lesiones y privilegio el cambio".

"Me pregunta porque presupone que eso genera molestias y probablemente así sea, pero a mí reemplazar a Valverde e ingresar a un compañero si razonara considerando que el que ingresa está molesto, estaría ignorando un concepto como el que un jugador cansado puede lesionarse", agregó.

"De Arrascaeta es un jugador que este último año donde estuvo brillante, ha sido dosificado en sus minutos de juego y es difícil que encuentre en Flamengo, del último año y medio, dos partidos de 90 minutos. Valverde y la enorme cantidad de minutos que lleva en la temporada y el esfuerzo que hizo en el partido contra Inglaterra y hoy. Si los veo cansados, los sustituyo. No consideré los cambios antes, lo que no quiere decir que no sea un error", agregó.

A su vez, Bielsa también manifestó que "tal vez se piensa que no se puede resolver nada con un cambio en ese momento, pero Sanabria jugó pocos minutos y me dejó buenas sensaciones. Yo pienso que es así, que a un jugador pocos minutos le alcanzaron para dejar buenas sensaciones".