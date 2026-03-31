El motivo por el que Rodrigo Aguirre no ingresó en la convocatoria de Uruguay ante Argelia por la fecha FIFA

Rodrigo Aguirre, delantero de la selección de Uruguay, no ingresó en la convocatoria para el amistoso ante Argelia por la fecha FIFA a causa de una molestia física. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, Marcelo Bielsa se percató de esta cuestión y "decidió no arriesgarlo" considerando la proximidad del Mundial 2026 y los desafíos que se le vienen al jugador en Tigres de México.

El atacante de 31 años venía de ser titular en la igualdad 1-1 frente a Inglaterra en el mítico Wembley. Disputó 63 minutos hasta que fue reemplazado por Federico Viñas, quien este martes por la tarde estuvo desde el arranque frente a la selección africana y fue suplantado a los 68' por Darwin Núñez.

Aguirre, de amplio recorrido en las juveniles de la Celeste, debutó en la selección mayor el pasado 16 de noviembre del 2024 en la victoria 3-2 ante Colombia por las Eliminatorias. Jugó 68' anotó uno de los tantos del vencedor.

El delantero Rodrigo Aguirre representando a la selección uruguaya. Foto: aguirrerodrigo21 y aufoficial en Instagram.

Desde entonces, ha sido una pieza importante para Bielsa al ingresar a la oncena en los partidos donde Bielsa no pudo contar con Darwin Núñez por suspensión tras ser sancionado por los incidentes en la última Copa América.

El 4 de setiembre del 2025, día en el que la Celeste abrochó su clasificación al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Rodrigo Aguirre abrió la cuenta con su gol ante Perú a los 14' en el Estadio Centenario. Luego llegaron los goles de Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas para cerrar la goleada.

Aquella vez, al ser consultado sobre lo que le genera clasificar a una cita mundialista, se mostró "muy emocionado y feliz". En este sentido profundizó: "Todavía cuesta caer un poco, estoy contento por lo que significa clasificar al Mundial, por cómo lo vivimos nosotros".

Los números de Rodrigo Aguirre en la selección de Uruguay

Rodrigo Aguirre celebra el gol anotado en el partido entre Uruguay y Venezuela por Eliminatorias. Foto: Nicolás Pereyra.

El exfutbolista de Monterrey, Botafogo, Nacional, Udinese, entre otros equipos, acumula 10 partidos jugados con Uruguay tomando en cuenta tres amistosos y siete encuentros oficiales. En total, celebró tres goles (ante los cafeteros, Venezuela y Perú por Eliminatorias) y cedió una asistencia contra la Blanquirroja.

Los desafíos que se le vienen a Rodrigo Aguirre en Tigres

Tigres de México, que se ubica séptimo en el Torneo Clausura mexicano con 17 puntos en 12 fechas, está a 13 unidades del líder Guadalajara. Su próximo partido será el sábado 4 de abril ante Tijuana en el marco de la fecha 13 del certamen local. Se disputará en el Estadio Caliente.

Después iniciará la llave de cuartos de final de la Concachampions recibiendo al Seattle Sounders en el Estadio Universitario de la UANL, su casa.