Dos uruguayos, padre e hija, murieron electrocutados cuando iban camino a una playa en Santa Catarina, Brasil

Un incidente con un cable provocó la muerte de dos ciudadanos uruguayos en Imbituba, en el estado de Santa Catarina, Brasil. Un hombre y su hija fueron las víctimas fatales, mientras que otra mujer, madre de la joven, fue internada.

El hombre tenía 57 años y su hija 22. Ambos murieron electrocutados con un cable que estaba en el suelo cuando caminaban por un sendero que conduce a Praia dos Amores, según informó el medio local G1 en base a información de la Policía Civil.

La madre de la joven, de 47 años, también resultó herida con quemaduras. Otra hija viajaba con ellos.

Qué dijo la empresa responsable del suministro eléctrico

La Compañía Eléctrica de Santa Catarina (Celesc), empresa de suministro eléctrico, afirmó que el incidente ocurrió con una línea de baja tensión que originalmente pasaba por encima de un sendero. Ahora "solo la conclusión del análisis técnico podrá confirmar las causas del accidente".

"Equipos de la empresa fueron enviados al lugar para aislar la zona, garantizar la seguridad y realizar las reparaciones necesarias. La empresa también está colaborando con las autoridades competentes en la investigación del caso", indicó la empresa.

Los bomberos asistieron también al lugar pasado el mediodía de este martes, cuando un equipo de la empresa de energía ya se encontraba allí. Según el citado medio, los rescatistas encontraron al padre tendido en el suelo, ya sin signos vitales, en contacto con el cable. Su hija también yacía muerta pero sin contacto con el cable. La madre fue trasladada en una ambulancia a un hospital.

La Policía Civil abrió una investigación para determinar las causas del incidente y las eventuales responsabilidades. Las autoridades municipales de Imbituba, por su parte, manifestaron su predisposición a colaborar con el traslado de los cuerpos a Uruguay. El municipio también informó que está ofreciendo "soporte social y acompañamiento psicológico" a los familiares de las víctimas que están en Brasil.