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El País Mundo

Un avión militar ruso se estrelló cuando sobrevolaba la península de Crimea y mueren sus 29 tripulantes

"Hacia las 18:00, hora de Moscú, se perdió el contacto con el avión de transporte militar An-26 mientras realizaba un vuelo programado sobre la península de Crimea", indicó el Ministerio de Defensa.

31/03/2026, 20:16
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Aviones MiG-31 de Rusia que transportan misiles hipersónicos Kinzhal sobrevolando la Plaza Roja durante el desfile militar del Día de la Victoria, en 2018. Foto: AFP
Aviones militares de Rusia.
Foto: AFP/archivo.

Un avión militar ruso Antonov-26 se estrelló cuando sobrevolaba la península de Crimea y causó la muerte de 29 personas, informó el miércoles la agencia de noticias TASS.

El martes "hacia las 18:00, hora de Moscú, se perdió el contacto con el avión de transporte militar An-26 mientras realizaba un vuelo programado sobre la península de Crimea", indicó TASS citando al Ministerio de Defensa.

"El equipo de búsqueda y rescate ha localizado el lugar del siniestro de la aeronave An-26. Según los informes desde el lugar, los seis tripulantes y los 23 pasajeros a bordo murieron", agregó el ministerio.
AFP

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