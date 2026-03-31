Un avión militar ruso se estrelló cuando sobrevolaba la península de Crimea y mueren sus 29 tripulantes

Un avión militar ruso Antonov-26 se estrelló cuando sobrevolaba la península de Crimea y causó la muerte de 29 personas, informó el miércoles la agencia de noticias TASS.

El martes "hacia las 18:00, hora de Moscú, se perdió el contacto con el avión de transporte militar An-26 mientras realizaba un vuelo programado sobre la península de Crimea", indicó TASS citando al Ministerio de Defensa.

"El equipo de búsqueda y rescate ha localizado el lugar del siniestro de la aeronave An-26. Según los informes desde el lugar, los seis tripulantes y los 23 pasajeros a bordo murieron", agregó el ministerio.

AFP