Un avión militar ruso se estrelló cuando sobrevolaba la península de Crimea y mueren sus 29 tripulantes
"Hacia las 18:00, hora de Moscú, se perdió el contacto con el avión de transporte militar An-26 mientras realizaba un vuelo programado sobre la península de Crimea", indicó el Ministerio de Defensa.
Un avión militar ruso Antonov-26 se estrelló cuando sobrevolaba la península de Crimea y causó la muerte de 29 personas, informó el miércoles la agencia de noticias TASS.
El martes "hacia las 18:00, hora de Moscú, se perdió el contacto con el avión de transporte militar An-26 mientras realizaba un vuelo programado sobre la península de Crimea", indicó TASS citando al Ministerio de Defensa.
"El equipo de búsqueda y rescate ha localizado el lugar del siniestro de la aeronave An-26. Según los informes desde el lugar, los seis tripulantes y los 23 pasajeros a bordo murieron", agregó el ministerio.
AFP
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