Rusia envía un buque petrolero a Cuba y Estados Unidos no lo detiene, a pesar de las sanciones

La llegada de un buque petrolero ruso sancionado a Cuba está prevista para hoy lunes, desafiando un bloqueo de facto impuesto por Estados Unidos al suministro de combustible para la isla, según datos de transporte marítimo.

El “Anatoly Kolodkin”, que transporta 730.000 barriles de crudo, se encontraba ayer domingo al norte de Haití, dirigiéndose hacia el puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, según la firma de análisis marítimo Kpler. Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Austin, en Texas, expresó su sorpresa de que Estados Unidos no intentara interceptar el buque cisterna ruso antes de que se acercara tanto a Cuba.

“Creo que, a estas alturas, las probabilidades de que EE.UU. intente detenerlo han desaparecido prácticamente”, declaró Piñón, aunque añadió que resultaba difícil determinar qué medidas podría adoptar la Casa Blanca. Una vez que el buque ingrese en aguas cubanas “será casi imposible que el gobierno estadounidense lo detenga”, dijo.

El gobierno cubano afirma no haber recibido suministro de petróleo alguno desde enero, lo que ha profundizado la crisis energética en este país de 9,6 millones de habitantes. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha impuesto medidas de emergencia, incluido un estricto racionamiento de la gasolina. AFP