La guerra de Irán beneficia a Rusia y China y los crímenes de EE.UU: el alerta de un ex alto funcionario europeo

El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell afirmó ayer jueves que la respuesta de la UE a la guerra en Irán “ha sido catastrófica desde el punto de vista de la unidad”.

Borrell, que es el actual presidente del Centro de investigación en relaciones internacionales, CIDOB, protagonizó ayer el coloquio “La vieja Europa frente a un nuevo mundo”, organizado por el periódico La Vanguardia en Barcelona.

En su intervención lamentó que esta guerra haya tomado a los países europeos “completamente divididos”, entre los que decían “que ya les iba bien porque les hacía el trabajo sucio”, en alusión a Alemania y las críticas de España, que considera razonadas. Además, subrayó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha estado “al lado de Estados Unidos e Israel sin condiciones”.

“La acción militar -sobre Irán- me da la sensación de que no traerá la libertad al pueblo de Irán, la seguridad a Israel, ni la estabilidad a Medio Oriente”, expresó Borrell, que agregó que tampoco es la manera en la que Estados Unidos “tiene que reforzar la autoridad mundial”, porque puede salir “muy escaldado”.

Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Foto: EFE

En este sentido, apuntó que Irán “no estaba a punto de tener la bomba atómica”, sino más bien “lejos” tras los bombardeos del mes de junio del año pasado: “Esto se parece a la historia de las armas de destrucción masiva de Irak. Esta no es una buena razón. Esto no cuela, pero lo usan como argumento”. Para Borrell, el conflicto “es una locura por las consecuencias que tendrá en el mundo”, una guerra “catastrófica” y que tendrá “a China y a Rusia como grandes ganadores”.

Por otro lado, Borrell ha acusó a Estados Unidos de estar cometiendo “un crimen de guerra” al “cortar los suministros básicos” a la población civil en Cuba. EFE