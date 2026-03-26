Riesgo nuclear: el nuevo informe que revela cuántas ojivas están listas para dispararse en el mundo hoy

El número de armas nucleares listas para ser usadas aumentó durante el 2025 y alcanzó un total de 9.745, 141 más que el año anterior, de acuerdo a el último informe del Monitor de la Prohibición de Armas Nucleares. Este crecimiento de armamento se da en medio de la intensificación de conflictos armados a nivel mundial.

El documento, elaborado en conjunto por la organización Ayuda del Pueblo de Noruega y la Federación de Científicos Estadounidenses, también alertó de que un 40% del arsenal nuclear (4.012 ojivas), está desplegado en misiles balísticos, lanzadores móviles, en submarinos y en bases de aviones bombarderos.

"El incremento continuo de ojivas desplegadas es una evolución preocupante, que aumenta los riesgos de una rápida escalada, de un error de cálculo o de un uso accidental", subrayaron las organizaciones en un comunicado.

La totalidad de las armas nucleares en el mundo que están almacenadas y desplegadas equivalen a 135.000 bombas de la que fuera lanzada en la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945.

Además, a las 9.745 ojivas que están listas para ser usadas se suman 2.442 misiles nucleares reitirados y que se espera que sean desmontados.

Bomba atómica sobre Hiroshima. Foto: Archivo El País HANDOUT

Nueve países concentran la totalidad del armamento nuclear

El arsenal nuclear está en manos de nueve países: China, India, Israel, Corea del Norte, Pakistán, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

El documento denuncia que pese a que todos los gobiernos de estos países han expresado apoyo al desarme nuclear, "ninguno lo ha llevado a la práctica".

Francia y Estados Unidos han mostrado planes para aumentar su arsenal nuclear. Mientras tanto, China, India, Corea del Norte, Pakistán y Rusia ya lo hicieron durante el año pasado.

Salvo Israel, Corea del Norte y Pakistán -que cuentan con su arsenal almacenado- el resto de los países nucleares tienen ojivas desplegadas en sistemas de lanzamientos o bases de bombarderos.

El informe de los científicos también incluye a Irán y Arabia Saudita como países que generan preocupación, ya que pese a que no poseen armas nucleares, cuentan con una capacidad "latente" para desarrollarlas.

En el Monitor de la Prohibición de Armas Nucleares advirtieron también de la existencia de 33 países "paraguas" que no poseen armas nucleares pero han firmado acuerdos con países nucleares para que les protejan con estas armas en caso de ataque o incluso para que preparen a sus fuerzas armadas para su uso. Casi el 90% de estos países "paraguas" están en Europa.

"Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, muchos Estados 'paraguas' han ampliado aún más las formas en que colaboran y favorecen el armamento nuclear, mediante una mayor participación en ejercicios de ataque nuclear y el apoyo a operaciones nucleares", subrayaron en el informe.

Aún así, los expertos destacaron que el apoyo al Tratado Sobre la Prohibición de Armas Nucleares ha aumentado globalmente, y a finales de 2025, 99 países se habían unido tanto como miembros o firmantes.

Con información de EFE