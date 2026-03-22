Los misiles iraníes tienen más alcance de lo que había calculado la Unión Europea y suenan alertas

En un nuevo giro en la guerra de Medio Oriente, Irán lanzó un ataque aéreo hacia la base británico-estadounidense Diego García, en medio del océano Índico, a unos 4.000 kilómetros. Aunque el lanzamiento de misiles balísticos no habría logrado su objetivo, la embestida encendió las alarmas en Europa porque supone que la República Islámica dispone de un arsenal que puede llegar mucho más lejos de lo que había reconocido previamente.

Según informó de The Wall Street Journal, Irán lanzó recientemente dos misiles balísticos hacia la base británico-estadounidense Diego Garcia. La embestida fue luego confirmada por el Reino Unido que ayer sábado condenó los “ataques temerarios”.

Si bien ninguno de los dos misiles lanzados hacia esa base, a unos 4.000 kilómetros del territorio iraní, logró su objetivo -de acuerdo a lo expuesto por varios funcionarios estadounidenses citados en el artículo del WSJ- el ataque podría leerse como un mensaje para Europa, en lo que representa el lanzamiento de misiles de mayor alcance registrado por el país. A su vez, expone que la República Islámica tiene en su arsenal misiles con mayor alcance del que Irán había admitido.

El mes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, había asegurado que Irán limitó deliberadamente el alcance de sus misiles a unos 2000 kilómetros. Incluso, algunos funcionarios israelíes sostenían que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán habían reducido sus capacidades ofensivas. Sin embargo, el nuevo lanzamiento abre una serie de interrogantes sobre esas afirmaciones.

Base Diego García

Situada en una isla solitaria del archipiélago de Chagos, territorio británico, la base Diego García es una de las dos que Reino Unido autorizó para que Estados Unidos use en “operaciones defensivas específicas contra Irán”.

Es una base estratégica construida en la década de los 70 que ha sido utilizada por las fuerzas de ambos países donde estacionan en particular submarinos nucleares, bombarderos y destructores.

La base Diego García es una de las dos que Reino Unido autorizó para que Estados Unidos use en “operaciones defensivas específicas contra Irán”

En 2025, Reino Unido firmó un acuerdo para devolver el archipiélago de Chagos a Islas Mauricio, pero conservó en arrendamiento la base de Diego García por 99 años.

Donald Trump se opuso al acuerdo de Chagos a principios de la semana pasada, afirmando que el plan británico de entregar el territorio del Océano Índico al gobierno de Islas Mauricio -un fuerte aliado de China- era “un acto de gran estupidez”.

De hecho estaba previsto que la ley se debatiera en la Cámara de los Lores a fines de enero, pero los conservadores advirtieron que la norma podría violar un tratado de 60 años con Estados Unidos que consagró la soberanía británica sobre el archipiélago en el que además se garantiza que el archipiélago permanezca disponible para ambas partes con fines de defensa.

Fortalecer Europa

En medio de un contexto amenazante, el canciller alemán, Friedrich Merz, marcó distancias frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el movimiento MAGA y llamó a fortalecer a Europa aunque a la vez dijo que no renunciaba, pese a todas las diferencias, a seguir cultivando la agenda transatlántica.

En un acto electoral de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), de cara a los comicios regionales del próximo domingo en el estado federado de Renania-Palatinado, Merz dijo que, para defender sus propios intereses y sus propios valores, Europa tiene que hacerse más fuerte y explotar todo su potencial y recordó que sólo en la Unión Europea viven 100 millones de personas más que en Estados Unidos. “No tenemos porque sentirnos pequeños”, dijo.

Por otra parte, Merz defendió el aumento del gasto militar y dijo que no se p odía contar plenamente con la actual administración de EE.UU..

Acabar con los líderes Operaciones “en primera línea” en Líbano El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, visitó ayer sábado el norte del país y aseguró que sus tropas seguirán operando “en primera línea” en el Líbano, país en el que Israel mantiene bombardeos e incursiones terrestres para acabar con los líderes del grupo terrorista proiraní Hezbolá. “Actuamos para alejar la amenaza de nuestra frontera y nos mantendremos en primera línea como barrera entre las comunidades civiles y cualquier amenaza”, añadió Zamir en una visita a Metula y Kiryat Shmona, comunidades israelíes localizadas a metros de la divisoria libanesa. Zamir reiteró que los ataques contra este país, centrados en debilitar a los terroristas de Hezbulá y que ya han desplazado a un millón de personas en el sur del Líbano, siguen “un plan organizado” y añadió que ayudarán también a debilitar a Irán. “No nos detendremos hasta que se restablezca la seguridad en la zona; no volveremos a un ciclo de escalada. Nuestras mejores tropas operan constantemente mediante operaciones terrestres limitadas y selectivas”, advirtió el teniente general, que dijo que “Hezbolá está pagando un alto precio”. En estas casi tres semanas de ataques israelíes, desde el pasado 2 de marzo, la ofensiva no se detiene, ni tampoco la represalia de las fuerzas terroristas de Hezbolá contra el territorio iraní, sobre todo en la frontera, además de negarse a retirarse de la zona limítrofe. EFE

Con información de EFE y La nación (GDA)