El diálogo va "muy bien" e Irán "suplica" por un acuerdo: Trump es optimista y extiende plazo para negociar

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer jueves que aplazaba al 6 de abril su amenaza de destruir la infraestructura eléctrica de Irán, a petición del régimen iraní, e indicó que las negociaciones iban “muy bien”.

“De acuerdo con la petición del Gobierno iraní (...) suspendo el periodo de destrucción de Plantas de Energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026”, dijo Trump en su plataforma Truth Social. “Las conversaciones continúan y, pese a las declaraciones erróneas de los Medios de Noticias Falsas y de otros, van muy bien”, agregó.

El sábado, el presidente había dado primero 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir las centrales eléctricas del país. El lunes, en un inesperado giro, anunció que ambos países habían iniciado negociaciones “muy buenas y fructíferas”, por lo que concedió un nuevo plazo, de cinco días, que vencía hoy viernes.

Según Trump, Irán está “suplicando llegar a un acuerdo” y habría dejado pasar a una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad.

Un cartel del exlíder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, cuelga en el lugar de un ataque aéreo israelí de Beirut. Foto: AFP

El Gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Pakistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero el régimen iraní lo ha rechazado.

Mientras la Casa Blanca habla de negociaciones, el Pentágono está preparando distintas opciones de intervención militar para ejecutar un “golpe final” en la guerra de Irán que podría incluir la participación de fuerzas terrestres, informó el jueves el medio digital Axios.

Trump negó que esté desesperado por alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

Su enviado especial Steve Witkoff aseguró que existen “fuertes indicios” sobre la “posibilidad” de un acuerdo con los iraníes y confirmó que Washington sometió a Irán un plan de cese de hostilidades en 15 puntos, a través de Pakistán, que actúa de mediador.

“Hoy leí una noticia que decía que estoy desesperado por lograr un acuerdo”, dijo Trump a los periodistas en su primera reunión de gabinete desde el inicio de la guerra el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán. “Es todo lo contrario. No me importa”, aseguró. “Calculamos que nos tomaría aproximadamente de cuatro a seis semanas cumplir nuestra misión. A los 26 días, estamos extremadamente, realmente, muy avanzados”, dijo.

El presidente estadounidense Donald Trump saluda tras desembarcar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews. Foto: AFP

En su plataforma Truth Social exhortó a los iraníes a tomarse “en serio” las negociaciones “antes de que sea demasiado tarde.

También reveló qué es el misterioso “regalo” iraní que mencionó por primera vez el martes: Teherán ha prometido permitir el paso de “ocho grandes petroleros” y terminó dejando pasar “diez barcos”. Un gesto, según Trump, que demuestra que Washington “negocia con las personas adecuadas” en Irán.

“Ellos dijeron ‘para demostrar que vamos en serio y que estamos presentes, vamos a entregarte ocho barcos con petróleo. Ocho barcos, ocho grandes barcos con petróleo’. Esto sucedió hace dos días, y mañana estarán navegando”, afirmó Trump durante una reunión de su Gabinete.

“Ocho grandes buques cisterna, cargados de petróleo, pasarán directamente por aquí. Y yo dije: ‘supongo que tienen razón; que van en serio’. Y creo que navegaban bajo bandera paquistaní”, añadió el republicano, que consideró que los interlocutores iraníes con los que su Gobierno está tratando son “las personas indicadas”.

“De hecho, incluso se disculparon por algo que habían dicho y anunciaron ‘vamos a enviar dos barcos más’ y al final han terminado siendo diez barcos”, añadió Trump sobre el actual diálogo con el régimen de Irán.

Vista general de una refinería de petróleo Foto: AFP

Respuesta de Irán

El régimen iraní ahora admite que está en negociaciones con Estados Unidos. De hecho, contestó oficialmente a una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra que le hizo llegar Pakistán, país mediador, y ahora espera una respuesta, informó ayer jueves una fuente a la agencia iraní Tasnim.

El contenido exacto de la propuesta estadounidense presentada a través de Pakistán no se ha hecho público.

“La respuesta de Irán al plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos fue transmitida ayer en la noche (miércoles) a través de intermediarios e Irán espera que la otra parte se pronuncie”, declaró la fuente, sin dar más precisiones.

Irán respondió con una contrapropuesta de cinco puntos, según la fuente citada por Tasnim.

Las cinco disposiciones son: el fin de la “agresión”, el establecimiento de un mecanismo que garantice que ni Israel ni Estados Unidos reanudarán la guerra, una compensación financiera y el fin de las hostilidades en todos los frentes, que implicaría que Israel deje de luchar contra Hezbolá en el Líbano y, posiblemente, contra Hamás en Gaza.

La fuente también afirmó que Irán busca que se reconozca su soberanía sobre el estrecho de Ormuz. AFP, EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, supervisa un ejercicio de las fuerzas nucleares a través de un enlace de video. Foto: AFP

Fin de la guerra en tres o cuatro semanas

El presidente ruso, Vladímir Putin, espera que la guerra en Irán termine en tres o cuatro semanas, por lo que le pidió a los empresarios rusos no confiarse con el aumento de beneficios a costa del conflicto, pues es temporal, dijo ayer el presidente de la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia, Alexandr Shojin. Putin “espera que la crisis se resuelva en tres o cuatro semanas”, declaró Shojin tras una reunión a puerta cerrada entre el mandatario ruso y grandes empresarios rusos. Añadió que Putin recomendó a los empresarios y al Ministerio de Finanzas no confiarse con la etapa de grandes beneficios a costa del conflicto, pues no será duradera.