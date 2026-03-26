Irán rechaza plan de paz y Trump advierte un “infierno”: cómo sigue el diálogo y cuándo podría terminar la guerra

A punto de cumplirse un mes de guerra en Medio Oriente, la oferta de Estados Unidos de acordar el fin del conflicto no encuentra eco en Irán. Ante esta situación, el presidente estadounidense, Donald Trump, “desatará el infierno” contra Irán si no acepta un acuerdo para terminar la guerra, advirtió la Casa Blanca ayer miércoles.

Irán rechazó el plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos. “La guerra terminará cuando Irán decida ponerle fin, y no cuando Trump se plantee su conclusión”, declaró a Press TV un responsable iraní, en línea con la postura oficial de Teherán de los últimos días.

El plan de Trump fue transmitido a Irán por Pakistán, que tiene buenas relaciones tanto con Teherán como con Washington.

Mientras que la actividad diplomática parece ganar impulso, en el terreno los ataques no cesan. En las últimas horas se reportaron bombardeos en Irán, Israel, Líbano, Baréin, Kuwait, Jordania y Arabia Saudita.

Pancarta con la imagen de Hassan Nasrallah, líder asesinado de Hezbolá en una calle llena de escombros en Beirut. Foto: AFP

La Marina iraní afirmó que lanzó misiles de crucero contra el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, y advirtió que podrían producirse más ataques de este tipo.

Israel, en tanto, afirmó que había llevado a cabo bombardeos en Teherán y en Isfahán, en el centro de Irán.

En otro frente, los aviones israelíes bombardearon el sur de Beirut, feudo de Hezbolá.

Al nivel diplomático, los dos bandos dieron cuenta de versiones contradictorias, aunque los mediadores afirmaron que, entre bastidores, continúa la actividad para transmitir mensajes.

“Hay esperanza pero es demasiado pronto para ser optimistas”, dijo una fuente diplomática de la región, que pidió el anonimato.

En público, Irán mantuvo su retórica beligerante. “No pongan a prueba nuestra determinación en defender nuestra tierra”, dijo el portavoz del parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

El presidente estadounidense Donald Trump saluda tras desembarcar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews. Foto: AFP

Oferta y contraoferta

Según la cadena israelí Canal 12, de los 15 puntos que componen la propuesta de Estados Unidos, cinco se refieren al programa nuclear iraní; otros imponen el abandono del apoyo a los aliados de Irán en la región, como Hezbolá o Hamás; y uno reclama que el estrecho de Ormuz permanezca abierto a la navegación marítima.

En contrapartida, Irán obtendría un levantamiento de las sanciones internacionales y apoyo para su programa nuclear civil.

Según fuentes iraníes de Press TV, Irán ha presentado sus propias condiciones para el final a la guerra. Esas condiciones son el cese total de las “agresiones y asesinatos” por parte de Estados Unidos e Israel en Irán y sus aliados, un mecanismo que garantice que no se inicie una nueva guerra y la reparación de daños de los ataques. El último punto sería el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz como “un derecho natural y legal de Irán”.

Imagen de Archivo del ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi. Foto: EFE

Pista del fin de la guerra

Si bien nadie se atreve a anticipar cuándo terminará esta guerra, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dio ayer una pista. Al anunciar la nueva fecha de la visita de Trump a China para su cumbre con el presidente Xi Jinping, el 14 y 15 de mayo, la portavoz fue consultada en rueda de prensa si la nueva fecha implica que en mayo ya habrá terminado la guerra de Irán y respondió: “Siempre hemos estimado aproximadamente de cuatro a seis semanas. Así que puedes hacer los cálculos”.

Cuatro semanas se cumplen el próximo sábado 28 de marzo, y las seis semanas el 11 de abril, un mes antes del vieja de Trump a China.

“Infierno”

Trump “desatará el infierno” contra Irán si no acepta un acuerdo para terminar la guerra, advirtió la Casa Blanca ayer miércoles, aunque aseguró que las conversaciones continúan pese al rechazo de los iraníes al plan de paz de Estados Unidos.

“Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente (...), el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo”, señaló, y añadió que “las conversaciones continúan”.

Horas después, el canciller iraní, Abás Araqchi, señaló que la república islámica “no tiene la intención de negociar” sino de “seguir resistiendo”.

“Hablar ahora de negociaciones equivaldría a admitir una derrota”, agregó en declaraciones a la televisión pública, e insistió en que Teherán quiere “poner fin a la guerra con sus propias condiciones”.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Foto: AFP

Pese a estas afirmaciones del régimen iraní, la Casa Blanca trabaja para celebrar una reunión el próximo fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y representantes de Irán para negociar el fin de la guerra, informó ayer miércoles la cadena CNN.

Dos altos cargos de la Administración Trump explicaron a la cadena que la fecha del viaje, el lugar y los posibles asistentes aún no se han concretado.

Trump dijo el martes que Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; y los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner lideran las negociaciones con Irán para terminar el conflicto.

Según la CNN, representantes de Irán habrían informado a la Administración Trump de que prefieren a Vance como punto de contacto.

La República Islámica desconfía de Witkoff y de Kushner, dado que mantenía negociaciones en curso con ellos para un acuerdo nuclear cuando Estados Unidos lanzó el ataque contra territorio iraní.

Según el propio Trump, Vance mostró poco “entusiasmo” con la guerra con Irán.

Fuerza Aérea de los EE. UU muestra a un marinero preparando un EA-18G Growler, del Escuadrón de Ataque Electrónico. Foto: AFP