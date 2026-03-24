El petróleo salta a US$ 104 luego de que Irán desmintiera las "buenas noticias" de Donald Trump

El precio del barril de crudo de Brent alcanzó a superar los US$ 100 este martes producto de la cautela de los inversores sobre la posibilidad de una salida negociada de la guerra en Medio Oriente.

La jornada bursátil inició de manera positiva en Asia luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el lunes que su país mantenía conversaciones "muy buenas" con Irán y que suspendía los ataques previstos contra la infraestructura energética.

Pero la incertidumbre respecto a las negociaciones, desmentidas por las autoridades iraníes, volvieron a impulsar el precio del petróleo.

El barril de Brent del mar del Norte, de referencia internacional, subía un 4,2% hasta los US$ 104,09 hacia las 16:30 GM. Mientras tanto, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en el mercado de Estados Unidos, ganaba 5% hasta los US$ 92,49.

"La guerra en Irán no se ha terminado y el estrecho de Ormuz sigue cerrado", dijo Kathleen Brooks, directora de investigación en XTB, bróker online internacional especializado en la negociación de instrumentos financieros.

El aumento del petróleo perjudicó a las bolsas europeas durante la operativa, aunque las plazas lograron recuperarse y cerraron con ganancias leves o pérdidas marginales. La bolsa de París cerró con un alza de 0,23%, Londres con 0,72%, Milán con 0,42% y Madrid ganó 0,18%. Frankfurt, en cambio, terminó con una caída de 0,07%.

En Estados Unidos, el Dow Jones operaba con una ganancia de 0,3%, el S&P 500 0,1% y el Nasdaq retrocedía 0,4%.

Trump anunció que negocia una salida, pero Irán dice que no hay diálogo con curso

Trump, anunció ayer lunes que está negociando con Irán para buscar una salida a la guerra que cumple hoy 25 días.

Irán admitió que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Capitolio en Washington, D.C. Foto: AFP

El país árabe no ofrece datos del número de muertos en su territorio por el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3.268.

Con información de EFE y AFP