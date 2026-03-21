El dólar en Uruguay aumenta por tercera semana consecutiva por el "efecto Medio Oriente" y se acerca a $ 41

El dólar en Uruguay quedó prácticamente estable ayer (apenas subió 0,01%) y marcó un nuevo máximo desde el desde el 11 de julio de 2025 al negociarse en promedio a $ 40,735 (había sido $ 40,741 en aquella ocasión).

En la jornada, la divisa estadounidense cotizó entre $ 40,69 y $ 40,77 para finalizar en el máximo. El valor de cierre se incrementó 0,30% respecto al del jueves.

En la semana, el billete verde tuvo un alza de 0,23% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo) . Es la tercera semana consecutiva de suba, donde el dólar encadenó una mini racha de martes, miércoles y jueves operándose al alza debido a la falta de perspectiva para un final al conflicto en Medio Oriente.

En lo que va de marzo el dólar sube 6,08% y en 2026 aumenta 4,34%.

AFP - billetes de 100 dolares americanos, dinero, dolar - FIN - economy (general) - TO GO WITH AFP STORY BY MOHAMAD ALI HARISSI An Iraqi man counts money behind a pile of American dollars in his currency exchange bureau in Baghdad on April 11, 2012, as the price of goods went up across the country due to the new inflated exchange rate of the US dollar. AFP PHOTO / ALI AL-SAADI IRAQ-ECONOMY-MONEY-EXCHANGE - Baghdad - - - IRAQ - ALI AL-SAADI - AS/eis ALI AL-SAADI - AFP - AFP/AFP

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron 279 transacciones por un monto equivalente de US$ 162 millones. Ayer se negociaron US$ 50,5 millones en 83 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 5 centésimos para la compra y 15 centésimos para la venta y cerró en $ 39,50 y $ 42 respectivamente. En la semana, la moneda estadounidense al público subió 10 centésimos “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría para Uruguay, el dólar aumentó 0,41% ayer y cerró en 5,2800 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 2,53%, aunque en 2026 baja 4,04%.

Banco República Foto: archivo/El País.

En Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,15% y finalizó a 1.393,44 pesos argentinos. En marzo cae 0,25% y en lo que va del año retrocede 4,52%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, cerró estable ayer en 77 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En la semana, el riesgo país subió siete unidades, mientras que, en el mes lleva un alza de cuatro puntos y en 2026 aumenta 11 enteros.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 5,75%,en el objetivo del Banco Central.