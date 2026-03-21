El dólar en Uruguay aumenta por tercera semana consecutiva por el "efecto Medio Oriente" y se acerca a $ 41
En la jornada del viernes, la divisa estadounidense cotizó entre $ 40,69 y $ 40,77 para finalizar en el máximo. El valor de cierre se incrementó 0,30% respecto al del día anterior.
El dólar en Uruguay quedó prácticamente estable ayer (apenas subió 0,01%) y marcó un nuevo máximo desde el desde el 11 de julio de 2025 al negociarse en promedio a $ 40,735 (había sido $ 40,741 en aquella ocasión).
En la jornada, la divisa estadounidense cotizó entre $ 40,69 y $ 40,77 para finalizar en el máximo. El valor de cierre se incrementó 0,30% respecto al del jueves.
En la semana, el billete verde tuvo un alza de 0,23% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo) . Es la tercera semana consecutiva de suba, donde el dólar encadenó una mini racha de martes, miércoles y jueves operándose al alza debido a la falta de perspectiva para un final al conflicto en Medio Oriente.
En lo que va de marzo el dólar sube 6,08% y en 2026 aumenta 4,34%.
A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron 279 transacciones por un monto equivalente de US$ 162 millones. Ayer se negociaron US$ 50,5 millones en 83 transacciones.
Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 5 centésimos para la compra y 15 centésimos para la venta y cerró en $ 39,50 y $ 42 respectivamente. En la semana, la moneda estadounidense al público subió 10 centésimos “punta a punta”.
En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría para Uruguay, el dólar aumentó 0,41% ayer y cerró en 5,2800 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 2,53%, aunque en 2026 baja 4,04%.
En Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,15% y finalizó a 1.393,44 pesos argentinos. En marzo cae 0,25% y en lo que va del año retrocede 4,52%.
Riesgo y tasa
El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, cerró estable ayer en 77 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En la semana, el riesgo país subió siete unidades, mientras que, en el mes lleva un alza de cuatro puntos y en 2026 aumenta 11 enteros.
En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 5,75%,en el objetivo del Banco Central.
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