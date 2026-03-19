La actividad de los bancos en Uruguay y cómo impactará la desdolarización que impulsa el BCU, según un informe de Moody's

La calificadora de riesgo Moody’s realizó un informe sobre el sistema bancario de Uruguay del cual mantiene una perspectiva estable (Baa1 estable), a pesar del bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,2% previsto para 2026. “Si bien es probable que ocurra una expansión económica moderada, el impulso operativo de las actividades bancarias ha mejorado debido a una inflación históricamente baja (que respaldaría la demanda de crédito), un mercado laboral sólido y la flexibilización de las tasas de interés, lo que apuntalará la confianza de los consumidores”, sostiene el informe. Además, realizó consideraciones sobre la desdolarización de la economía que plantea el Banco Central (BCU).

El informe señaló que "la calidad de los activos bancarios se beneficiará de la baja inflación y la caída de las tasas de interés, que han ayudado a los prestatarios a pagar sus préstamos. Además, el gran volumen de productos de bajo riesgo, como los préstamos de nómina (al consumo con descuento del salario) y las hipotecas residenciales, en las carteras de créditos minoristas mitigará el riesgo crediticio a medida que los bancos busquen aumentar los préstamos de mayor riesgo concedidos a consumidores y pequeñas y medianas empresas, en particular dada la baja intermediación financiera en Uruguay".

"La originación de préstamos en estos dos segmentos, predominantemente en pesos uruguayos, también podría beneficiarse de un posible aumento de los depósitos en depósitos debido a los esfuerzos del gobierno por reducir la dolarización. Sin embargo, los clientes corporativos, que tienen una fuerte demanda de préstamos en dólares, no serían parte de esta tendencia", agregó Moody's.

Expresó que la morosidad se mantendría en el nivel 1,5%-1,7% del total de créditos que tuvo en el período 2021-2025, "ya que el crecimiento de la cartera equilibra la formación de préstamos vencidos. La estabilidad de la calidad de los activos también se ve reforzada por importantes reservas para pérdidas crediticias, que reforzarán la capacidad de los bancos para absorber posibles pérdidas. La cobertura de reservas promedió el 223,5% de los préstamos vencidos y el 3,8% de los préstamos brutos de los bancos calificados a diciembre de 2025".

El reporte también que la rentabilidad aumentará moderadamente y los márgenes se mantendrán estables, ya que el origen de nuevos créditos —probablemente consistente con el volumen del año anterior— se compensará con la caída de las tasas de interés a nivel local y en Estados Unidos.



Banco Central. Foto Flores. Archivo El País Archivo El País

"En los últimos tres años, los márgenes de interés neto promedio de los bancos uruguayos calificados se mantuvieron por encima del 5% y se beneficiaron del crecimiento del crédito y el amplio acceso a depósitos en dólares de bajo costo. Para 2026, es probable que los márgenes de interés neto promedio se mantengan ligeramente por encima del umbral del 5% y de otros sistemas bancarios de América Latina", indicó Moody's.

"La gestión disciplinada de los gastos operativos también respaldará la rentabilidad neta. Los resultados seguirán siendo sensibles a las fluctuaciones cambiarias, que probablemente seguirán contribuyendo a la volatilidad de los ingresos", añadió.

Según el reporte, "los esfuerzos del gobierno por reducir la dolarización aumentarán los volúmenes de depósitos en pesos. Sin embargo, la composición del financiamiento del sistema no cambiará significativamente porque los depósitos en dólares mantendrán su arraigada función de reserva de valor para los hogares uruguayos. En diciembre de 2025, los depósitos en dólares representaban el 68% del total del sistema bancario. Los bancos probablemente también mantengan un fuerte acceso a depósitos estables a la vista y de ahorro como su principal fuente de financiamiento, con una dependencia limitada de instrumentos mayoristas volátiles. A pesar de las posibles fluctuaciones en las preferencias cambiarias, la liquidez de los bancos seguirá siendo sólida, con amplios colchones por encima de los requerimientos. mínimos

Billetes de un dólar en su proceso de empaquetamiento en la Casa de la Moneda en Washington, nov 14 2014. El dólar se depreciaba con fuerza y los precios de los bonos del Tesoro estadounidense escalaban el viernes, tras divulgarse un informe de empleo significativamente débil, que aumentó la expectativa de que la Reserva Federal mantenga por más tiempo su política monetaria expansiva. REUTERS/Gary Cameron GARY CAMERON

Los colchones de capital permanecerán por encima de los mínimos regulatorios, "lo que garantiza una protección adecuada contra posibles shocks. El ratio promedio del sistema de capital común tangible sobre activos ponderados por riesgo se mantendrá cerca del 16,3% de diciembre de 2025. En comparación con otros sistemas bancarios de la región, los bancos uruguayos mantendrán niveles de capital sólidos", planteó la calificadora de riesgo.

Moody’s afirma que “el estricto cumplimiento del gobierno de las normas fiscales y una carga de deuda estable reforzarán su apoyo a bancos estatales, pese a la alta dolarización”.

Bancos calificados

Moddy's califica cinco bancos de Uruguay que, en conjunto, representaban alrededor del 75% de los préstamos del sistema. Tres son de propiedad extranjera (Banco Santander, Banco Itaú y Citi) y los otros dos son propiedad del gobierno (Banco República y Banco Hipotecario. "El resto del sistema financiero está fragmentado: compuesto por seis bancos extranjeros y franquicias especializadas de instituciones extranjeras", indicó el informe.

"La evaluación del riesgo crediticio base intrínseca promedio ponderada de los bancos calificados es Baa3, un escalón por encima de la evaluación del riesgo crediticio base promedio ponderada de América Latina de Ba1. La calificación de depósitos promedio ponderada es de Baa2", agregó.

"La calificación de los bonos soberanos de Uruguay es de Baa1, con perspectiva estable. El sistema está dominado por dos bancos de propiedad estatal, Banco República y Banco Hipotecario, que en conjunto controlaban el 34% de la cartera total del sistema, a diciembre de 2025. Si bien la interferencia directa del gobierno en los bancos estatales es mínima, la estructura altamente concentrada del sistema crea distorsiones competitiva", finalizó.