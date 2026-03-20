Alerta energética: el barril de Brent sube y alcanza los US$ 110 dólares tras ataques de Israel e Irán

El precio del petróleo brent, utilizado como referencia en Europa, así como el del gas natural, volvieron a aumentar este viernes de manera moderada, luego de que comenzaran la jornada con descensos.

De acuerdo a datos de Bloomberg recogidos por la agencia EFE, a las 10 horas, el barril de petróleo brent para entrega en mayo sube el 0,70%, alcanzando los 109,44 dólares.

En la apertura del mercado europeo, el precio del crudo caía cerca del 2% e inclusive durante la madrugada llegó a tocar un mínimo en los 105,05 dólares.

Por otro lado, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa y que llegó a bajar más del 3% en el comienzo de este viernes, subió en las últimas horas un 1,56%, hasta los 61,77 euros por megavatio hora (MWh)

Previamente, el gas natural cerró con un alza del 11%, aunque durante la sesión llegó a dispararse cerca del 30%, por encima de los 70 euros, mientras el Brent alcanzó a subir más del 10% y rozar los 120 dólares el barril luego del ataque de Israel sobre el campo de gas natural South Pars en el gólfo pérsico de Irán.

La nación árabe respondió con ataques en Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

En este marco, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció que había comenzado a sacar al mercado los "volúmenes iniciales" de las reservas estratégicas de crudo, que fueron revisadas al alza, de los 400 millones de barriles previstos.

Con información de EFE