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Netanyahu dijo que Irán ya no posee capacidad de producir uranio ni misiles balísticos

Israel está "ganando e Irán está siendo diezmado", dijo el primer ministro israelí, que evitó establecer un calendario para el fin de la ofensiva contra el país persa.

El País
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19/03/2026, 17:37
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Conferencia de Benjamin Netanyahu
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en el Día del Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto.
Foto: EFE

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró en una rueda de prensa en su oficina en Jerusalén este jueves que Irán "ya no tiene capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos", tras veinte días de campaña militar.

"Les atacamos desde el aire, bajo tierra y ahora también desde el mar", dijo mientras el ejército de su país acababa de detectar la llegada de más misiles desde Irán contra el norte de Israel.

Cúpul de Hierro de Israel
Vista del sistema de defensa israelí la Cúpula de Hierro interceptando misiles iraníes que caen sobre Tel Aviv, Israel.
FOTO: ABIR SULTAN/EFE

En la que fue su segunda rueda de prensa oficial desde que inició el conflicto, Netanyahu sostuvo, luego de 20 días de ofensiva, que Israel está "ganando e Irán está siendo diezmado", señalando lo que describe como un daño significativo a las capacitades de Teherán.

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Asimismo aseguró que los arsenales de misiles y drones de Irán están siendo "degradados masivamente", al tiempo que prometió que "serán destruidos".

Aún así, el primer ministro evitó establecer un calendario para el fin del la ofensiva contra Irán y aseguró que su gobierno "no está contando los días" para ponerle fin.

Además, cuestionó el liderazgo del país persa al afirmar que no está seguro "de quién está gobernando Irán en estos momentos".

"¿Acaso le han visto la cara al nuevo líder?", preguntó a los periodistas presentes en la conferencia, en referencia a la falta de apariciones públicas del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, desde su nombramiento la semana pasada.

Imagen distribuida por la agencia MEHR que muestra a Mojtaba Jamenei.
Imagen distribuida por la agencia MEHR que muestra a Mojtaba Jamenei.
Foto: MEHR/EFE

En ese marco, Netanyahu aseguró que su país cuenta con información de inteligencia que apunta a "grietas" en el Gobierno iraní, aunque evitó hacer especulaciones sobre el futuro del país persa ante una eventual revolución.

"No diré quién estará allí (en el hipotético caso de que el Régimen iraní fuera derrocado), pero creo que él (Reza Pahlaví) es una fuerza para el bien", afirmó.

Reza Pahlaví
Reza Pahlaví.

Sucesión en Irán: Trump busca intervenir en el nuevo gobierno y lo compara con el caso de Venezuela

Luego de 20 días de ataques de Israel a lo largo del territorio iraní, impactado desde sedes militares a enclaves de inteligencia o infraestructura nuclear, la cifra de fallecidos en el país persa asciende al menos a 1.230, aunque esta cifra no ha sido actualizada desde el 5 de marzo.

En total, quince personas han muerto en territorio israelí por ataques iraníes desde el 28 de febrero, mientras que cuatro lo han hecho en territorio palestino.

Con información de EFE

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