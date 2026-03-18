Israel bombardea el centro de Beirut: reportan al menos 12 muertos en un ataque contra Hezbolá

Al menos 12 personas murieron y 41 resultaron heridas este miércoles en ataques israelíes en el corazón de Beirut, uno de los epicentros de la guerra regional desatada en torno a Irán, según informó el Ministerio de Sanidad libanés. Uno de los fallecidos es Mohammad Sherri, quien dirigía programas políticos en Al Manar TV, el canal del movimiento proiraní Hezbolá, que el 2 de marzo abrió un frente con Israel dos días después de que el Estado hebreo y Estados Unidos empezaran a atacar a Irán.

Este miércoles tres barrios de la capital fueron blanco de estos ataques, tal como constataron los equipos de AFP en el lugar. En el barrio de Bashura, donde los israelíes avisaron previamente, un edificio fue alcanzado y quedó reducido a un montón de ruinas, provocando que civiles como Sarah Saleh huyeran en pijama hacia las plazas del centro de la ciudad durante la madrugada.

"Eran las cuatro de la mañana, estábamos durmiendo", contó a AFP Saleh, de 29 años. "Huimos en pijama, y nos fuimos a una plaza del centro de la ciudad".

El ejército atacó otros dos barrios vecinos sin aviso previo y uno de los bombardeos apuntó de nuevo a un edificio que alberga una sucursal de la empresa financiera Al Qard al Hasan, vinculada directamente a Hezbolá.

Una bola de fuego se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que impactó un edificio en el barrio de Bashoura, en Beirut, el 18 de marzo de 2026 AFP

El partido-milicia arrastró a Líbano a la guerra regional iniciada el 28 de febrero en torno a Irán cuando empezó a disparar proyectiles contra Israel, formando parte del llamado "eje de la resistencia" promovido por la república islámica desde los años 80. Israel ha respondido con una amplia campaña de ataques aéreos en el sur y el este de Líbano y en la capital, además de operaciones terrestres limitadas en la parte meridional del país.

Los bombardeos israelíes han matado a al menos 912 personas, entre ellas 111 niños, de acuerdo con las autoridades libanesas, y han obligado a desplazarse a más de un millón de personas.

Un niño junto a sus pertenencias familiares en un campamento improvisado junto al paseo marítimo de Beirut, el 10 de marzo de 2026. AFP

Al mismo tiempo en Sidón dos personas murieron en un ataque contra un vehículo, incluyendo a un socorrista, mientras que más al sur una orden de evacuación israelí provocó pánico en la ciudad de Tiro, cuyas ruinas están inscritas en el patrimonio mundial de la Unesco.

El ejército israelí anunció haber empezado a golpear objetivos de Hezbolá en esa zona en respuesta a disparos de cohetes, lo que generó atascos inmensos de gente que huía de noche. La aviación israelí bombardeó igualmente el este de Líbano, dejando cuatro muertos en Baalbeck y otros cuatro en Yohmor, mientras Hezbolá aseguró haber lanzado cohetes contra una docena de ciudades israelíes y bases militares.

Esta combinación de imágenes muestra la secuencia de un ataque aéreo israelí contra un edificio en el barrio de Bashoura, en Beirut, en la madrugada del 18 de marzo de 2026. AFP

Dos muertos cerca de Tel Aviv por ataques de Irán

Dos personas murieron cerca de Tel Aviv, según los servicios de emergencia, en un lugar en el que la policía israelí había informado de la caída de fragmentos de cohetes lanzados desde Irán.

Con estas dos muertes son ya 14 los israelíes fallecidos en la guerra en Oriente Medio.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores iraní lanzó nuevas amenazas este miércoles. "La ola de repercusiones mundiales acaba de empezar y golpeará a todos, sin distinción de riqueza, religión o raza", advirtió Abás Araqchi. Asimismo, el jefe del ejército iraní, Amir Hatami, amenazó con vengar la muerte de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, cuyos funerales tenían lugar en Teherán.

Con información de AFP