Irán confirmó la muerte de su jefe de seguridad, Alí Lariyani, en un ataque aéreo

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó este martes la muerte de su jefe de seguridad, Alí Lariyani, luego de que Israel afirmara que lo había asesinado en un ataque aéreo.

"Las almas puras de los mártires acogieron el alma purificada del siervo justo de Dios, el mártir Dr. Ali Lariyani", declaró el consejo iraní.

Además, informaron que tanto el hijo de Lariyani como su guardaespaldas también murieron en el ataque.

"Tras toda una vida de lucha por el progreso de Irán y de la Revolución Islámica, finalmente alcanzó su aspiración de toda la vida, respondió a la llamada divina y alcanzó con honor la dulce gracia del martirio en la trinchera del servicio", añadió.

Más temprano este martes, el Ministerio de Defensa de Israel había informado sobre la muerte de Lariyani.

"Lariyani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno", dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado.

Minutos antes, el departamento de prensa del primer ministri israelí Benjamín Netanyahu, había emitido un comunicado que señalaba que "el primer ministro Benjamín Netanyahu ordena la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní", acompañado de una foto del mandatario al teléfono junto a un mando militar.

Lariyani, nacido en Irak en 1958, era considerado como una de las figuras políticas mas influyentes del régimen iraní, y era descrito por la prensa árabe como "hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí".

Además, fue presidente del Parlamento de Irán durante mas de una década, y se desempeñó como comandante de la Guardia Revolucionaria.

Con información de EFE