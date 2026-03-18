Trump presiona a Europa por conflicto en Medio Oriente: ¿por qué la OTAN no ayuda a Estados Unidos en Irán?

Europa quiere que el presidente Donald Trump ponga fin a su guerra en Irán lo antes posible. Trump quiere que Europa le ayude a aliviar la única presión real que podría obligarle a hacerlo. Ese punto crítico es, en la práctica, un bloqueo petrolero impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz. Trump ha pedido a Europa que envíe buques y otras fuerzas militares para ayudar a despejar el canal.

Los funcionarios europeos tienen una larga lista de razones, explícitas e implícitas, para negarse.

1. Nunca quisieron esta guerra y no quieren formar parte de ella. Estados Unidos e Israel lanzaron sus primeros ataques contra Irán a finales del mes pasado sin consultar a sus aliados en Europa ni en otros lugares. No hubo ningún intento de formar una “coalición de países dispuestos” ni de justificar internacionalmente la guerra, como hizo la administración Bush hace dos décadas con Irak.

Durante las primeras semanas de la guerra, lo único que Trump parecía exigir a Europa era el uso de bases militares para lanzar ataques. Alemania accedió de inmediato. Gran Bretaña lo hizo finalmente, aunque no en la medida que Trump deseaba. España se negó.

Se pueden ver los precios de la gasolina en una gasolinera Texaco en Houston, Texas. Foto: AFP

Pero a medida que los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz disparaban los precios del petróleo, Trump pidió más ayuda a Europa, sin ofrecer información operativa ni un calendario para poner fin a las hostilidades, cobertura legal internacional ni nada más que Europa pudiera desear.

“Estados Unidos e Israel no nos consultaron antes de esta guerra. Nunca hubo una decisión conjunta respecto a Irán”, declaró el lunes Friedrich Merz, canciller alemán. “Por lo tanto, no cabe preguntarse cómo contribuirá Alemania militarmente. No lo haremos”.

2. No es responsabilidad de la OTAN. Trump invocó la alianza de seguridad transatlántica, que obliga a sus miembros a ayudar a Estados Unidos en caso de ataque, y reprendió a los miembros de la OTAN en Europa por no responder a su llamado. “Durante 40 años los hemos estado protegiendo, y ustedes no quieren involucrarse”, dijo Trump el lunes. A lo que los funcionarios europeos responden: Así no es como funciona la OTAN.

La alianza no suele involucrarse en Medio Oriente ni en ataques preventivos de sus miembros contra sus enemigos. Sus obligaciones, en virtud del llamado Artículo 5, obligan a los países a defenderse mutuamente en caso de ataque, y solo se han invocado una vez: tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Merz recalcó el lunes que la OTAN era una “alianza defensiva”. Mark Rutte, secretario general de la alianza y aliado de Trump, declaró a la agencia de noticias Reuters poco después del inicio de la guerra: “Está claro que la OTAN no está involucrada directamente. Los aliados de la OTAN están proporcionando un apoyo fundamental”.

Las banderas de los miembros de la OTAN ondean en la sede de la OTAN en Bruselas. Foto: AFP

3. No creen que vaya a funcionar… La navegación en el estrecho de Ormuz es tan precaria que incluso una sola lancha rápida iraní armada puede hundir un petrolero. La Armada estadounidense no ha podido neutralizar esta amenaza por sí sola, y algunos líderes europeos declararon esta semana que desconocen cómo sus armadas podrían cambiar el rumbo de la situación.

4. …y si así fuera, podría prolongar la guerra. El alza de los precios mundiales del petróleo, provocada por Irán, está elevando los costes para los conductores y otros consumidores en Europa y Estados Unidos. Los líderes europeos están desesperados por reducirlos. Saben que Trump también lo está.

En privado, altos funcionarios europeos afirman que lo único que parece hacer cambiar de opinión a Trump sobre algún tema son los mercados financieros y la opinión pública estadounidense. El bloqueo del estrecho de Ormuz influye en ambos. Trump no quiere llegar a las elecciones de mitad de mandato con los precios de la gasolina altos y los votantes culpándolo de ello por la guerra.

Ese cálculo podría ser la mejor baza de los líderes europeos para persuadir a Trump de que ponga fin a la guerra antes de que se convierta en su peor pesadilla: un Irán económicamente devastado y políticamente inestable que envíe a millones de migrantes huyendo de Medio Oriente hacia Europa.

Jim Tamkerlsey - The New York Times