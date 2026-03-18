Israel anuncia la muerte del ministro de Inteligencia de Irán, tercera baja clave del régimen en 24 horas

El ministro israelí de Defensa afirmó este miércoles que su ejército mató al titular iraní de Inteligencia, Esmail Jatib. "La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, Jatib, fue eliminado también", dijo Israel Katz en un comunicado. Su muerte se suma a la del jefe de seguridad iraní, Alí Larijani, y a la de jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Gholamreza Soleiman, ambas confirmadas el martes por las autoridades de Teherán.

En Washington, el Departamento de Estado había ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios, incluido Jatib.

"La intensidad de los ataques en Irán está subiendo un nivel. Estamos en medio de una etapa decisiva", señaló Katz en su comunicado. Katz también explicó que él y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, habían autorizado al ejército a atacar "a cualquier alto funcionario iraní para el que se haya cerrado el círculo de inteligencia y operativos, sin necesidad de aprobación adicional". "Seguiremos cazándolos a todos", agregó.

"A lo largo de este día (por hoy miércoles) se esperan sorpresas significativas en todos los ámbitos que elevarán a un nuevo nivel la guerra que estamos librando contra Irán y Hezbolá en Líbano", añadió.

En un comunicado anunciando la eliminación de Jatib, el ejército israelí afirmó que había "desempeñado un papel significativo durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que respecta al arresto y asesinato de manifestantes como a la configuración de la evaluación de inteligencia del régimen". "Además de sus actividades dirigidas contra el Estado de Israel, Jatib lideró las actividades terroristas del ministerio de Inteligencia contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo", agregó.

Irán jura vengar la muerte de Ali Larijani

Irán juró vengar la muerte en un ataque israelí de su jefe de seguridad interna, quien será enterrado este miércoles. El régimen advirtió que nadie escapará a las consecuencias de la guerra que libra contra Israel y Estados Unidos, mientras los países del Golfo interceptaron nuevos cohetes y drones lanzados contra objetivos que incluyen bases estadounidenses.

El portavoz del parlamento iraní, Ali Larijani, hablando con Hassan Khomeini, nieto del difunto fundador de la República Islámica de Irán. Foto: ATTA KENARE/AFP

"La ola de repercusiones mundiales no ha hecho más que empezar y golpeará a todo el mundo, sin distinción de riqueza, creencias o raza", escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, un mensaje en las antípodas de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que suele hablar de un conflicto breve.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó el martes la muerte de su jefe, un pilar del poder desde hace décadas, y que la semana pasada desafió los bombardeos participando en una manifestación en plena calle en Teherán.

Su funeral se celebrará al mismo tiempo que el de Soleimani, cuya muerte también se confirmó el martes, y de los más de 80 marinos de la fragata hundida por un submarino de Estados Unidos hace dos semanas, frente a las costas de Sri Lanka.

Los nombres de Larijani y Soleimani se unen a la lista de líderes iraníes asesinados por Estados Unidos e Israel, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei, eliminado el primer día de la guerra, el 28 de febrero. Las autoridades anunciaron primero su funeral, pero luego lo aplazaron indefinidamente.

Con información de EFE y AFP