La guerra en Medio Oriente que se desató con los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán el 28 de febrero sigue escalando y desde este miércoles tomó un nuevo cariz que se ratificó este jueves: los ataques a instalaciones energéticas, que ponen en riesgo el abastecimiento a nivel mundial, con impacto directo en los precios del petróleo.

El giro en estas últimas horas viene del ataque de Israel el miércoles al gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar. Es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

En represalia, Irán atacó el jueves Ras Lafan, en Qatar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo, y volvió a hacerlo el jueves.

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Medio Oriente:

Irán reitera amenazas a infraestructuras energéticas en la región

El ejército iraní reiteró el jueves sus amenazas de "destruir" infraestructuras energéticas en Medio Oriente en caso de un nuevo ataque contra sus propias instalaciones.

Un conductor carga combustible en su camión en Wellington el 19 de marzo de 2026. Los precios del petróleo se dispararon por ataques contra la infraestructura energética en Medio Oriente. Foto: MARTY MELVILLE/AFP

Hezbolá afirma combatir el avance israelí en el sur de Líbano

El grupo libanés proiraní Hezbolá afirmó que combate el avance del ejército de Israel en el sur del Líbano. Según una fuente cercana a la ONU, el ejército israelí progresa lentamente destruyendo "sistemáticamente" aldeas a su paso.

El humo surge del sitio de un ataque aéreo israelí en Líbano, el 19 de marzo de 2026. Foto: KAWNAT HAJU/AFP

Canciller de Omán critica a EE.UU. por guerra con Irán

El ministro omaní de Relaciones Exteriores, Badr al-Busaidi, calificó de "ataque ilegal" el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán a pesar de que la paz era "realmente posible".

"Fue un 'shock' pero no una sorpresa que el 28 de febrero Israel y Estados Unidos lanzaran un ataque militar ilegal contra la paz que, por un momento, había parecido realmente posible", escribió Al-Busaidi.

El diplomático responsabilizó al "liderazgo israelí" de convencer a Trump para buscar una "rendición incondicional" de Irán.

El petróleo se dispara de nuevo

Los precios del petróleo subieron este jueves de nuevo tras los ataques contra infraestructuras energéticas en Irán y atar.

El precio del barril de Brent del mar del Norte subió un 6,8 %, hasta US$ 114,72, poco después de haber aumentado más de un 10 % y llegar a un pico de US$ 118,03. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, ganó un 0,3 %, hasta US$ 95,75 (había llegado a US$ 98,81).

Surtidores para varios tipos de combustible en una estación de servicio en Milnsbridge, norte de Inglaterra el 19 de marzo de 2026. Foto: OLI SCARFF/AFP

Trump amenaza con destruir los yacimientos de gas de Irán

Donald Trump amenazó con destruir los yacimientos de gas iraníes si Teherán continúa sus ataques contra Qatar, el segundo exportador mundial de gas natural licuado.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el presidente, Donald Trump, caminan para abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland. Foto: JIM WATSON/AFP

China considera "inaceptable" la muerte de Alí Larijani

China condenó como "inaceptable" el asesinato del jefe de seguridad y dirigente histórico de la República Islámica de Irán, Alí Larijani, en un bombardeo aéreo israelí.

Incendios en dos refinerías de petróleo en Kuwait

Dos refinerías de la compañía petrolera nacional kuwaití resultaron incendiadas tras ataques con drones, indicó el ministerio de Información de Kuwait.

Un dron se estrella en una refinería saudita

Un dron se estrelló contra la refinería saudita Samref, en la zona industrial del puerto de Yanbu, en el mar Rojo, informó el Ministerio de Defensa. Previamente, el ministerio había señalado en X que había interceptado un misil balístico dirigido contra el puerto.

Qatar contiene incendios en una planta gasífera

Equipos de la defensa civil de Qatar contuvieron los incendios que estallaron tras un ataque iraní en Ras Lafan, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo, informó el Ministerio del Interior.

"La Defensa Civil controló totalmente todos los incendios en la zona industrial de Ras Lafan sin que se hayan registrado heridos", afirmó el ministerio en una publicación en X.

Irán no boicoteará el Mundial pero sí a EE.UU.

El presidente de la federación de fútbol iraní, Mehdi Tach, dijo que su país no boicoteará el Mundial pero sí a Estados Unidos.

Cierran un complejo gasífero en Abu Dabi por misiles

Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, cerró un centro de procesamiento de gas natural tras la caída de restos de misiles interceptados y responsabilizó a Irán de los ataques.

AFP