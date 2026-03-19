Guerra en Medio Oriente hoy: Irán e Israel atacan refinerías y el precio del petróleo se dispara
Hubo un giro en las últimas horas con el ataque de Israel al yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar. En represalia, Irán atacó el jueves Ras Lafan, en Qatar.
La guerra en Medio Oriente que se desató con los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán el 28 de febrero sigue escalando y desde este miércoles tomó un nuevo cariz que se ratificó este jueves: los ataques a instalaciones energéticas, que ponen en riesgo el abastecimiento a nivel mundial, con impacto directo en los precios del petróleo.
El giro en estas últimas horas viene del ataque de Israel el miércoles al gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar. Es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.
En represalia, Irán atacó el jueves Ras Lafan, en Qatar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo, y volvió a hacerlo el jueves.
Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Medio Oriente:
Irán reitera amenazas a infraestructuras energéticas en la región
El ejército iraní reiteró el jueves sus amenazas de "destruir" infraestructuras energéticas en Medio Oriente en caso de un nuevo ataque contra sus propias instalaciones.
Hezbolá afirma combatir el avance israelí en el sur de Líbano
El grupo libanés proiraní Hezbolá afirmó que combate el avance del ejército de Israel en el sur del Líbano. Según una fuente cercana a la ONU, el ejército israelí progresa lentamente destruyendo "sistemáticamente" aldeas a su paso.
Canciller de Omán critica a EE.UU. por guerra con Irán
El ministro omaní de Relaciones Exteriores, Badr al-Busaidi, calificó de "ataque ilegal" el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán a pesar de que la paz era "realmente posible".
"Fue un 'shock' pero no una sorpresa que el 28 de febrero Israel y Estados Unidos lanzaran un ataque militar ilegal contra la paz que, por un momento, había parecido realmente posible", escribió Al-Busaidi.
El diplomático responsabilizó al "liderazgo israelí" de convencer a Trump para buscar una "rendición incondicional" de Irán.
El petróleo se dispara de nuevo
Los precios del petróleo subieron este jueves de nuevo tras los ataques contra infraestructuras energéticas en Irán y atar.
El precio del barril de Brent del mar del Norte subió un 6,8 %, hasta US$ 114,72, poco después de haber aumentado más de un 10 % y llegar a un pico de US$ 118,03. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, ganó un 0,3 %, hasta US$ 95,75 (había llegado a US$ 98,81).
Trump amenaza con destruir los yacimientos de gas de Irán
Donald Trump amenazó con destruir los yacimientos de gas iraníes si Teherán continúa sus ataques contra Qatar, el segundo exportador mundial de gas natural licuado.
China considera "inaceptable" la muerte de Alí Larijani
China condenó como "inaceptable" el asesinato del jefe de seguridad y dirigente histórico de la República Islámica de Irán, Alí Larijani, en un bombardeo aéreo israelí.
Incendios en dos refinerías de petróleo en Kuwait
Dos refinerías de la compañía petrolera nacional kuwaití resultaron incendiadas tras ataques con drones, indicó el ministerio de Información de Kuwait.
Un dron se estrella en una refinería saudita
Un dron se estrelló contra la refinería saudita Samref, en la zona industrial del puerto de Yanbu, en el mar Rojo, informó el Ministerio de Defensa. Previamente, el ministerio había señalado en X que había interceptado un misil balístico dirigido contra el puerto.
Qatar contiene incendios en una planta gasífera
Equipos de la defensa civil de Qatar contuvieron los incendios que estallaron tras un ataque iraní en Ras Lafan, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo, informó el Ministerio del Interior.
"La Defensa Civil controló totalmente todos los incendios en la zona industrial de Ras Lafan sin que se hayan registrado heridos", afirmó el ministerio en una publicación en X.
Irán no boicoteará el Mundial pero sí a EE.UU.
El presidente de la federación de fútbol iraní, Mehdi Tach, dijo que su país no boicoteará el Mundial pero sí a Estados Unidos.
Cierran un complejo gasífero en Abu Dabi por misiles
Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, cerró un centro de procesamiento de gas natural tras la caída de restos de misiles interceptados y responsabilizó a Irán de los ataques.
AFP
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