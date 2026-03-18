Líder de Irán, Mojtaba Jameneí, emite mensaje por la muerte de Lariyani: "Deberán pagar pronto"

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, emitió este miércoles un supuesto nuevo mensaje escrito en el que presentó sus condolencias por la muerte de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en bombardeos israelíes y advirtió que sus asesinos "pagarán pronto" por su muerte.

"Con profundo pesar recibí la dolorosa noticia del martirio de Ali Lariyani", se lee en el mensaje de pésame publicado en su cuenta de la red social X y recogido por varios medios iraníes.

Jameneí describió a Lariyani como un "erudito, visionario, inteligente y comprometido", y responsable "con una amplia experiencia en diversos ámbitos políticos, militares, de seguridad, culturales y administrativos".

"Los antiislamistas deben saber que derramar esta sangre a los pies del sistema islámico solo lo fortalece y, por supuesto, toda sangre tiene un precio que los asesinos de los mártires deberán pagar pronto", advirtió.

Ali Larijani, jefe de seguridad de la República Islámica de Irán. Foto: AFP

Se trata de un nuevo mensaje escrito del líder supremo iraní, que aún no ha aparecido en público desde su nombramiento el pasado 8 de marzo tras la muerte de su padre, Alí Jameneí, en ataques de Estados Unidos e Israel en el inicio de su ofensiva contra Irán.

¿Dónde está Mojtaba Jameneí?

Las autoridades iraníes negaron este martes que Mojtaba Jameneí se encuentre en Rusia para ser tratado de las heridas recibidas durante los bombardeos de Washington y Tel Aviv contra Teherán.

"Las noticias sobre el traslado a Rusia del líder supremo de la revolución para su tratamiento médico son una nueva guerra psicológica. El líder iraní no tiene por qué huir y esconderse en refugios. Su lugar está en las calles junto a su pueblo", escribió en ruso en su cuenta de X el embajador iraní en Moscú, Kazem Jalali.

La suerte y el paradero de Jameneí son un misterio tanto para los iraníes como para los observadores extranjeros, ya que desde su nombramiento no ha realizado ninguna aparición pública.

Fotografía distribuida este jueves 12 de marzo de 2026 en la cuenta oficial de Telegram del nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jamenei. Foto: Cuenta oficial de Mojtaba Jamenei en Telegram /EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que el nuevo líder supremo podría estar muerto, después de que la semana pasada el Pentágono asegurara que había resultado "herido" y posiblemente "desfigurado" en los bombardeos en los que murió su padre.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó en la víspera que Jameneí "debería dar la cara" porque "la situación empieza a ser embarazosa para este régimen".

EFE