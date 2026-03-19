Ofensiva en Líbano: Israel destruye infraestructura clave y golpea edificios para evitar el paso de Hezbolá

El ejército israelí continúa su ofensiva en Líbano contra la organización terrorista Hezbolá, aliada a Irán. Ayer miércoles Israel bombardeó al menos dos puentes ubicados sobre el río Litani, en el sur del Líbano, para evitar el paso de combatientes y recursos de Hezbolá hacia la región fronteriza.

Después de que Israel anunciara su intención de atacar cruces en el Litani, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de bombardeos en los puentes de Qaaqaaiyat y Qasmiyeh, en esta última zona de tanta intensidad que obligaron al cierre de una carretera.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y destruyeron hoy (por ayer miércoles) dos puentes adicionales sobre el río Litani, utilizados para el contrabando de armas y para permitir el avance de terroristas de Hezbolá hacia el sur”, confirmó, por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

“Esta es una acción directa contra el uso que hace Hezbolá de la infraestructura del Estado libanés para promover actividades terroristas y también un claro mensaje al Gobierno libanés: el Estado de Israel no permitirá tal situación”, agregó el ministro de Defensa.

Israel ya había bombardeado días atrás las inmediaciones del puente que une la ciudad de Nabatieh, al norte del Litani, con la región de Marjayoun, al sur del mismo, según indicó entonces la ANN.

La franja que va desde la frontera hasta ese río ya está prácticamente vaciada de población desde hace tiempo, pues además de ser objeto de intensos bombardeos también está afectada por una orden de desplazamiento forzoso emitida por Israel poco después del inicio de las hostilidades.

Bombardeo sobre Beirut

Israel también atacó ayer miércoles la capital libanesa. Hubo al menos dos bombardeos israelíes contra edificios en Beirut, lo que eleva a siete el número de ataques dentro de la capital desde el inicio de la ofensiva contra Hezbolá hace más de dos semanas. Los inmuebles fueron alcanzados en los barrios cercanos al Palacio de Gobierno y otros puntos emblemáticos en el centro de la ciudad.

Por ejemplo, el edificio del barrio de Bachoura ya había sido atacado la semana pasada, cuando sufrió daños significativos, y esta madrugada fue objetivo de una segunda acción que provocó el derrumbe total del inmueble de gran tamaño, ubicado en medio de una importante arteria de Beirut.

Un incendio se extiende tras un bombardeo israelí sobre un parque solar en el sur del Líbano. Foto: AFP

El Ejército israelí afirmó la semana pasada que en este edificio estaban guardadas grandes cantidades de dinero pertenecientes a la organización terrorista Hezbolá.

Con ello, Israel ya ha lanzado un total de siete ataques dentro de los límites de Beirut desde el inicio de una intensa ofensiva área contra el Líbano el pasado 2 de marzo.

Aunque sus bombardeos sacuden con fuerza los suburbios sur de la urbe, conocidos como el Dahye, la propia capital ha registrado acciones limitadas contra un hotel en el que se escondían comandantes iraníes o contra el paseo marítimo, el más grave hasta la fecha con ocho muertos.

El Ejército de Israel aseguró ayer miércoles que ha desmantelado más de 80 infraestructuras de Hezbolá en el sur de Líbano. “Durante la última semana, las tropas desmantelaron más de 80 emplazamientos de infraestructura” de Hezbolá, detalla un comunicado castrense.

Además, en la madrugada del miércoles, Israel completó una nueva “oleada de ataques”, según otro comunicado que enumera bombardeos contra lanzadores, depósitos de armas y centros de mando antes de que fueran usados por la organización terrorista. “En conjunto, estos esfuerzos redujeron el alcance del fuego hacia Israel”, sostiene el Ejército.

Pese a ello, dos personas murieron ayer a consecuencia del impacto de un misil (de fragmentación) en la parte superior de una vivienda en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, lo que aumentó a 14 las personas fallecidas en Israel desde el inicio de la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero.

Esta combinación de imágenes muestra la secuencia de un ataque aéreo israelí contra un edificio, en Beirut Foto: AFP

Ataca financiación del grupo terrorista

El Ejército israelí afirmó ayer miércoles haber atacado gasolineras en el Líbano controladas por Hezbolá que proporcionaban millones de dólares para financiar a la organización terrorista.

En un comunicado, indica que durante la noche del martes sus fuerzas atacaron gasolineras de la compañía Al Amana en el sur del Líbano, sosteniendo que dicha empresa está controlada por el grupo terrorista y “constituye una infraestructura económica fundamental que sustenta las capacidades militares de Hezbolá”.

Este miércoles, Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones gasistas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye -costa sur-, según informó la agencia iraní Tasnim.

El proyectil alcanzó una parte de las instalaciones de gas, tras lo cual los equipos de rescate y de extinción de incendios comenzaron a combatir el fuego, según declaró un responsable de seguridad de Busher, la ciudad en la que se encuentra la infraestructura, de la que la agencia no especificó su nombre.