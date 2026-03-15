Trump pide a Francia, Japón, Reino Unido y a otros países que ayuden a liberar el tráfico de crudo por Ormúz

El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó ayer sábado a otros países que ayuden a garantizar el tráfico en el estrecho de Ormuz, prácticamente paralizado al inicio de una tercera semana de guerra contra Irán que afecta prácticamente a toda la región, y al resto del mundo.

“Muchos países, especialmente aquellos que se ven afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, junto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro”, dijo Trump en un mensaje publicado en la red Truth Social.

El presidente republicano, que libra la guerra al lado de Israel, dijo que confía en que “China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial, enviarán barcos a la zona”. Antes, Trump había afirmado que Irán está “completamente derrotado”, amenazando con golpearlo “muy fuerte durante la próxima semana”.

El 28 de febrero Washington lanzó junto a Israel bombardeos a gran escala contra numerosas infraestructuras en Irán en los que murió el líder supremo Alí Jamenei, una guerra que entró “en la fase decisiva del conflicto”, dijo el sábado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. “Solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida”, añadió Katz.

El presidente Donald Trump saluda mientras aborda el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland. Foto: AFP

Las hostilidades se han extendido ya por varios países de la región, por represalia de Irán contra bases estadounidenses en Medio Oriente, dejando por los ataques de las partes miles de muertos y provocando una escalada del precio del petróleo que amenaza a la economía mundial.

Así, ayer sábado, se oyeron explosiones en Jerusalén en respuesta a un ataque iraní, y se conoció la muerte de seis personas por ataques cruzados en Gaza y de otras 826 en el Líbano desde el 2 de marzo, cuando Israel y el grupo terrorista libanés proiraní Hezbolá empezaron su capítulo particular en las hostilidades.

Asimismo, Catar anunció haber interceptado dos misiles iraníes, tras haber evacuado previamente varias zonas; la embajada estadounidense en Bagdad, la capital de Irak, fue atacada con un dron, y Emiratos Árabes Unidos denunció que su consulado en el Kurdistán iraquí fue atacado por Irán por segunda vez en una semana. Finalmente, Jordania anunció haber interceptado en una semana 79 misiles y drones iraníes. En un inusual llamamiento, el grupo terrorista palestino Hamás, en el poder en la Franja de Gaza, pidió a su aliado Irán que deje de atacar a sus vecinos del Golfo.

Según la prensa estadounidense, Estados Unidos prevé enviar nuevos refuerzos, tras lo que es ya un despliegue militar sin precedentes desde hacía décadas. El New York Times habla de unos 2.500 marines y tres barcos más, y el Wall Street Journal anuncia la movilización del buque de asalto “Tripoli”, con base en Japón.

El estrecho de Ormuz, por el que transita habitualmente el 20 % de la producción mundial de petróleo, está casi totalmente bloqueado por Irán, que sin embargo dijo estar cooperando con algunos países para dejar pasar sus barcos. En este sentido India anunció el sábado que dos buques con bandera india lo habían cruzado.

Desde que empezó la guerra el precio del barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, se ha disparado más de un 42 % hasta situarse en torno a los 100 dólares.

El humo se eleva tras un ataque con drones contra la embajada estadounidense en Bagdad. Foto: AFP

“Derrotado”

Trump ha asegurado que Irán está “totalmente derrotado” y que “quiere un acuerdo” luego del despliegue de la operación “Furia Épica” en Oriente Medio.

“Los medios de comunicación que difunden noticias falsas odian informar sobre lo bien que lo ha hecho el Ejército de Estados Unidos contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, ¡pero no un acuerdo que yo aceptaría!”, ha escrito en su red Truth Social.

Su declaración se produce justo después de que Estados Unidos lanzara un ataque el viernes por la noche contra la isla iraní de Jarg, el centro de la industria petrolera de la República Islámica. El propio Trump, también vía mensaje en la misma red social, aseguró que fue “uno de los bombardeos más poderosos” de la historia de Oriente Medio, “aniquilando” por completo todos los objetivos militares de la isla, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Por su parte, Irán aseguró ayer sábado que destruirá “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en Oriente Medio, después del ataque a Jarg.

Barco petrolero en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE.

El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alireza Tangsiri, confirmó por su lado que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas “objetivos clave” en tres bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

El petróleo se ha convertido en elemento clave de presión en un conflicto cuya duración amenaza la estabilidad de la economía mundial.

La guerra en Oriente Medio entró se encuentra en una “fase decisiva”, aseguró ayer sábado Israel, que junto con Estados Unidos continúa bombardeando Irán, mientras la república islámica responde con ataques a infraestructuras en el Golfo.

“Entramos en la fase decisiva del conflicto (...) Solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida”, dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Trump ha advertido que atacará objetivos petroleros iraníes “si Irán, o cualquier otro, hiciera algo para obstaculizar el paso libre y seguro de los barcos en el estrecho de Ormuz”. Teherán respondió a las amenazas de Washington asegurando que está dispuesto a “reducir a cenizas” las infraestructuras petroleras vinculadas a Estados Unidos en Oriente Medio. AFP, EFE

Un hombre se encuentra sobre los escombros de un edificio destruido tras un ataque aéreo israelí, en Beirut. Foto: AFP

mensaje a estadounidenses EE.UU. insta a su gente a salir de Irak La embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió ayer sábado un comunicado en el que insta a los ciudadanos estadounidenses en Irak a salir del país lo antes posible por el riesgo de ataques iraníes. “Irán y las milicias terroristas afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak. Se han registrado ataques contra ciudadanos estadounidenses, intereses estadounidenses e infraestructura crítica”, alerta la web de la embajada al cumplirse dos semanas de ofensiva. Asegura también que “han atacado hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones con vínculos con Estados Unidos en todo Irak”, por lo que “los estadounidenses también corren el riesgo de ser secuestrados”. Por este motivo, Estados Unidos “recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses en Irak que revisen su situación de seguridad personal. Para muchos, salir de Irak tan pronto como puedan hacerlo de forma segura es la mejor opción”. Sin embargo, la embajada contempla la posibilidad de que algunos no quieran o no puedan hacerlo y les pide “mantenerse alerta, pasar desapercibidos y estar preparados para refugiarse en un lugar seguro durante períodos prolongados”, así como “contar con provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros productos esenciales”. También les solicita que eviten “reunirse en áreas asociadas con Estados Unidos o con grupos de otros ciudadanos estadounidenses” ya que podría ponerlos en riesgo. El Gobierno de Estados Unidos se ofrece a prestar ayuda a los ciudadanos que quieran salir de Irak, ya que las vías para las salidas no son sencillas. El espacio aéreo está cerrado y no hay vuelos comerciales desde allí, pero sí se mantienen abiertas las rutas terrestres hacia Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía, aunque puede haber largas demoras. La petición de salida de Irak a ciudadanos estadounidenses se agrega a otras alertas que está dando en otros países de la región a sus ciudadanos. EFE



En la imagen se ve una bomba de petróleo en un yacimiento petrolífero en desuso. Foto: AFP