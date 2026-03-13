Decisión de emergencia: el Tesoro de EE.UU. autoriza el comercio de petróleo ruso ante la escalada de precios

Ante la escalada del crudo Brent por encima de los US$ 100, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia temporal que habilita la comercialización de petróleo ruso varado en buques. La medida busca estabilizar la oferta global tras los recientes ataques contra Irán y el bloqueo indirecto en el estratégico estrecho de Ormuz, que incentivó una escalada de precios de la energía.

El Tesoro emitió una licencia que autoriza la venta de crudo ruso y productos petrolíferos que hayan sido cargados en buques a las 12:01 AM del 12 de marzo o antes, hasta el 11 de abril.

La medida se produjo después de que Washington también permitiera la semana pasada, de forma temporal, que el petróleo ruso que había quedado varado en el mar se vendiera a India. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en un comunicado el jueves que la nueva autorización tiene como objetivo "ampliar el alcance global de la oferta existente" de crudo.

.@POTUS is taking decisive steps to promote stability in global energy markets and working to keep prices low as we address the threat and instability posed by the terrorist Iranian regime.



To increase the global reach of existing supply, @USTreasury is providing a temporary… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 12, 2026

Pero insistió en que se trata de una "medida limitada y de corto plazo". Añadió que no proporcionaría "un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, que obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción".

El enviado ruso en temas económicos, Kirill Dmitriev, reivindicó el viernes que el mercado mundial de la energía "no puede mantenerse estable" sin el petróleo de Moscú. "Estados Unidos reconoce de hecho lo que es evidente: sin el petróleo ruso, el mercado mundial de la energía no puede permanecer estable", escribió el funcionario en Telegram.

Asimismo, el Kremin reclamó este viernes a Estados Unidos ampliar el levantamiento de las sanciones. "Estados Unidos reconoce, de hecho, lo evidente: sin el petróleo ruso, el mercado mundial de la energía no puede mantenerse estable", subrayó este viernes en Telegram Kiril Dmítriev.

El crudo Brent, referente del mercado internacional, continuó el viernes por encima de los 100 dólares el barril.

El rol de petróleo de Rusia en el mundo

Rusia fue durante años un proveedor principal de petróleo y gas para los países de la Unión Europea, especialmente Alemania y los países de Europa del Este, hasta el estallido de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. La relajación de las sanciones plantea un dilema a Estados Unidos, que desde 2022 intenta limitar la capacidad de Moscú para financiar la guerra en Ucrania.

En octubre de 2025 Washington añadió a los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil a su lista de sanciones para presionar al Kremlin. Pero el jueves retiró las sanciones que afectaban a las filiales alemanas de Rosneft, sin dar explicaciones.

Los ingresos petroleros y gasistas de Rusia alcanzaron en enero su nivel más bajo en cinco años y la economía rusa, que depende de ellos, atraviesa dificultades.

Personal de seguridad talibán monta guardia delante de los ataques aéreos pakistaníes nocturnos contra depósitos de petróleo para aerolíneas comerciales, cerca del aeropuerto de Kandahar, en el distrito de Daman, provincia de Kandahar. AFP

Rusia, considerada un paria económico a ojos de los países occidentales desde su ofensiva a gran escala en Ucrania, ha tenido que reorientar parte de sus exportaciones de crudo hacia otros mercados, como India, Turquía y China.

No obstante el presidente ruso Vladimir Putin aseguró el lunes estar dispuesto a suministrar petróleo y gas a los países europeos si estos se declaran a favor de una "colaboración duradera y estable" con Moscú, en el contexto de la escalada de precios.

Repudio de la Unión Europea en apoyo a Ucrania

La Unión Europea, calificó la medida de "muy preocupante" la medida de Washington y teme que refuerce la ofensiva rusa en Ucrania.

"Tiene repercusiones en la seguridad europea", dijo Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, mientras que el jefe de Gobierno alemán, Friedrich Merz, lo consideró "un error".

El presidente francés Emmanuel Macron, que ejerce la presidencia pro tempore del G7, conversó con sus homólogos de este grupo y aseguró que hubo "un consenso" sobre que no debían cambiar su posición sobre Rusia. "Afirmamos en esta reunión del G7 que esta situación en ningún caso justifica levantar las sanciones existentes contra Rusia", aseguró el mandatario.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: AFP fotos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió durante una visita a Francia que "esta concesión por parte de EEUU podría dar a Rusia unos 10.000 millones de dólares para la guerra". "Esto ciertamente no ayuda a la paz", dijo.

Con información de AFP